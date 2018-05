Fossacesia, il 9 maggio riapre l’Ambulatorio di Cardiologia

FOSSACESIA – Dopo le sollecitazioni dell’Amministrazione Comunale, da mercoledì 9 Maggio riaprirà presso il Distretto Sanitario di Base di Fossacesia l’Ambulatorio di Cardiologia. Lo stesso sarà aperto tutti i mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 16.30.

Questo il commento di Enrico Di Giuseppantonio, sindaco di Fossacesia:

“Esprimo soddisfazione per il potenziamento dei servizi attivati presso il distretto sanitario di Fossacesia. Abbiamo lottato molto per ottenere questo poiché riteniamo che un territorio come Fossacesia, con tutto il suo comprensorio, non possa non offrire ai propri cittadini servizi essenziali come quelli sanitari”.