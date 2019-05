Fossacesia, emergenza cinghiali: rinchiesto intervento della Regione

FOSSACESIA – Il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, ha nuovamente chiesto un immediato e inderogabile intervento per far fronte all’emergenza cinghiali sul proprio territorio. La richiesta è rivolta alla Regione Abruzzo perché adotti tutti i provvedimenti necessari per arginare il fenomeno. La proliferazione degli ungolati, che oramai si registra da anni, a Fossacesia si è trasformata in una vera emergenza.

La loro presenza su molte aree del territorio ed anche lungo la costa provoca gravi danni incalcolabili al mondo agricolo, che paga oltremodo lo squilibro nell’ecosistema che si è creato. Ma quel che più preoccupa, la presenza di branchi sulla Statale Adriatica 16 ed in altre strade importanti. Una minaccia alla sicurezza degli automobilisti. Molti sono stati gli incidenti che si sono registrati negli ultimi mesi e che stanno rendendo il transito sulle arteria una pericolosa avventura.

Una situazione che allarma anche per l’approssimarsi della stagione estiva, quando i turisti torneranno ad affollare le spiagge di Fossacesia. In questi ultimi giorni, inoltre, i cinghiali hanno provocato danni incalcolabili all’ importante produzione agricola. Per tutte queste motivazioni il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio, sollecita la Regione affinché si creino le condizioni per risolvere una volta per tutte una situazione che ormai è divenuta insostenibile.