Fossacesia, le decisioni sulle concessioni temporanee degli ombreggi

Dal 2023 non si ricorrerà all’emanazione del Bando per l’assegnazione temporanea delle aree demaniali marittime per finalità di ombreggio

FOSSACESIA – Nella sala del Consiglio comunale di Fossacesia, convocata dal sindaco Enrico Di Giuseppantonio, si è tenuta una riunione alla quale hanno preso parte Domenico Moretti, Responsabile dell’Ufficio Urbanistica, Demanio e Commercio, i responsabili dell’associazione Aps Trabocchi con il presidente Valerio Nardone , i dirigenti Sgrignuoli e Cannarozzo, l’avvocato Ilario Cocciola. L’incontro è stato incentrato sulla questione relativa alle concessioni demaniali temporanee anche alla luce dell’incertezza normativa sulla Direttiva Bolkestein, della recente sentenza del Consiglio di Stato e delle norme contenute nel Piano Demaniale Marittimo della Regione Abruzzo. “E’ stato un confronto che ci ha permesso di discutere sulle concessioni stagionali temporanee in modo approfondito – ha affermato il Sindaco Di Giuseppantonio -. In questi anni la mia Amministrazione è stata concreta e limpida ed ha cercato di andare sempre incontro agli operatori, assumendoci una posizione chiara nonostante una certa confusione legislativa , che in più occasioni ha finito di accrescere le incertezze e creare attriti”.

Dal 2024, anche se il Parlamento che, finora, non è intervenuto in maniera decisiva sul problema del demanio marittimo per definire a livello nazionale le quote di spiagge pubbliche e spiagge in concessione, non approverà la legge in materia , le concessioni non saranno più valide e qualsiasi tentativo di introdurre nuove proroghe sarà considerato senza effetto perché in contrasto con le norme dell’ordinamento dell’Unione Europea. Nel corso della riunione, il sindaco Di Giuseppantonio ed il responsabile dell’Ufficio Demanio del Comune Moretti hanno specificato che questo sarà l’ultimo anno che si ricorrerà all’emanazione del Bando per l’assegnazione temporanea delle aree demaniali marittime per finalità di ombreggio, atteso che è stato dato incarico all’arch. Flavio Saraceni per la redazione del nuovo Piano Demaniale Marittimo di Fossacesia , cioè il Piano Spiaggia, “il quale potrebbe essere adottato nei prossimi mesi – sottolinea il Sindaco Di Giuseppantonio -. Con la definitiva approvazione del Piano, si provvederà al bando per l’assegnazione delle aree in esso contenute e, pertanto, non si potrà più procedere all’assegnazione delle aree per ombreggio temporaneo, fermo restando sopraggiunte norme, che potrebbero contrastare la suddetta programmazione dell’Amministrazione Comunale”.