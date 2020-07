Fossacesia, consegnate mascherine sul lungomare e stabilimenti [FOTO]

Di Giuseppantonio: “Solo con il contributo e il senso di responsabilità di tutti sarà possibile non tornare indietro. Lo abbiamo ripetuto alle tante persone incontrate nel nostro giro”

FOSSACESIA – «Distanza, mascherina ed evitare assembramenti sono le parole chiave da non dimenticare per il vostro bene e per quello delle persone che vi sono accanto. Tre comportamenti da ricordare in ogni momento della giornata, soprattutto quando siamo insieme per divertirci, perché il virus purtroppo circola ancora ed è sempre pronto a colpire».

Lo ha detto il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, rivolgendosi ai tanti giovani che nel pomeriggio di domenica, 12 luglio affollavano uno dei locali del lungomare della Marina, che il primo cittadino ha visitato insieme agli assessori Maria Angela Galante, Maura Sgrignoli, Danilo Petragnani, ai consiglieri Ester Sara Di Filippo e Umberto Petrosemolo nell’ambito dell’ iniziativa dedicata alla prevenzione contro il Covid 19. Sul lungomare di Fossacesia Marina e negli stabilimenti dov’erano in programma momenti d’intrattenimento, gli amministratori comunali hanno consegnato 400 mascherine, si sono fermati con la gente e hanno richiamato l’attenzione sul rispetto delle regole sanitarie anti pandemia.

«Era importante far sentire la nosta voce e la nostra vicinanza a quanti frequentano Fossacesia Marina, divenuta negli ultimi anni una delle località preferite dai giovani – ha aggiunto il Sindaco Di Giuseppantonio -. Solo con il contributo e il senso di responsabilità di tutti sarà possibile non tornare indietro. Lo abbiamo ripetuto alle tante persone incontrate nel nostro giro. Siamo tutti protagonisti del nostro futuro, perciò è fondamentale che ognuno faccia la sua parte».