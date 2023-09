Fossacesia, chiesta una rotatoria per regolare il traffico in un punto pericoloso

Il Sindaco ha chiesto la realizzazione al Presidente Menna di una rotonda all’incrocio con la Panoramica per San Giovanni in Venere

FOSSACESIA – Una rotatoria da realizzare nell’ intersezione tra le provinciali Lanciano-Fossacesia Marina e la Panoramica per San Giovanni in Venere, allo scopo di eliminare un serio pericolo al traffico intenso. E’ la richiesta avanzata dal sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, al presidente della Provincia Francesco Menna, nel corso di un recente incontro a Chieti al quale erano presenti anche i tecnici dell’ente.

La costruzione di una rotonda si rende necessaria per regolare il traffico, in quanto l’innesto per raggiungere l’abbazia si trova tra due curve, che rappresentano un pericolo alla circolazione stradale che si riversa sulla provinciale Panoramica per San Giovanni in Venere dalla ex SS 524 Lanciano-Fossacesia Marina, dalla Statale Adriatica 16, dalla Fondovalle Sangro e dall’autostrada A 14. San Giovanni in Venere è tra i luoghi più frequentati dai turisti, dalle tante coppie che la scelgono per unirsi in matrimonio. Inoltre, vi transitano numerosi autobus di pellegrini. La Provinciale per raggiungere il complesso monastico, tra l’altro, offre a chi la percorre degli scorci panoramici unici.

“Ritengo fondamentale– ha espresso nella riunione il sindaco Enrico Di Giuseppantonio– ottenere finanziamenti a livello nazionale o messi a disposizione dalla Regione Abruzzo per realizzare l’infrastruttura. Sono aspetti anche condivisi dal presidente Francesco Menna”.