Fossacesia, Centro Baya Verde: il Comune alla ricerca di gestori

FOSSACESIA – L’Amministrazione Comunale, ha pubblicato apposito avviso pubblico per la ricerca di operatori economici iscritti alla C.C.I.A.A. per le attività da svolgere, interessati alla gestione della struttura comunale Centro Baya Verde, a Fossacesia Marina, per la durata di due anni. Il bando e la relativa domanda sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Fossacesia (fossacesia.gov.it).

Le richieste dovranno pervenire al protocollo del Comune di Fossacesia entro e non oltre le ore 12 del giorno 12.03.2020, termine da considerarsi perentorio. Il complesso ha un’estensione catastale di 8.960 mq. Le strutture e tra le attrezzature presenti all’interno del complesso sportivo vi sono: edificio centrale destinato a bar ristorante comprensivo di locali igienici interni al bar e quelli di servizio al locale cucina; gazebi in legno antistanti il bar completi di tende: 4 campi da beach completi di sabbia, reti e recinzioni; area sportiva pavimentata lato nord; palco in legno di circa 30 mq sulla pista da ballo per esibizioni e manifestazioni. Il Baya Verde, confina con la pista ciclo pedonale della Costa dei Trabocchi.