Fossacesia, attivate due nuove colonnine per la ricarica di veicoli elettrici

Le colonnine si trovano nell’area parcheggio adiacente lo stabilimento Baya Verde e nel parcheggio di via Vittorio Bachelet

FOSSACESIA – Sono operativi due dei tre stalli di proprietà comunale per l’installazione e gestione infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. Gli automobilisti possessori di auto elettriche possono procedere a ricaricare il proprio dispositivo sul Lungomare di Fossacesia Marina, nell’area parcheggio adiacente lo stabilimento Baya Verde e nel parcheggio di via Vittorio Bachelet, a Fossacesia città. A giorni sarà attivata la colonnina nel parcheggio San Carlo, in località Villa Scorciosa: al momento Enel Energia sta ultimando i lavori di collegamento. La società che ha eseguito gli interventi di installazione ha preparato anche le linee guida per accedere con app alle procedure per usufruire del servizio, che sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Fossacesia (fossacesia.org) e diffuse tramite i social.

“E’ un’ importante iniziativa che giunge in un momento particolare in cui la crisi energetica si fa più sentire e per offrire, tra l’altro, un altro servizio ai turisti e ai nostri cittadini – affermano il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio e l’assessore allo Sviluppo Mobilità sostenibile Giovanni Finoro -. Il nostro lavoro è rivolto a portare valore e sviluppo sostenibile a beneficio dei cittadini e del territorio Fossacesia tra l’altro è stato tra i primi comuni in Abruzzo ad aver recepito il DPR 380/01 nel proprio regolamento edilizio”. Lo ha fatto- su proposta del sindaco Di Giuseppantonio-nella seduta dell’Assemblea Civica del 21 dicembre 2018, quando decise di inserire una nuova norma del Testo unico dell’edilizia (articolo 4 del Dpr 380/2001) che vincola gli edifici (residenziali e non, sopra i 500 metri quadri e di nuova costruzione, tranne gli edifici pubblici) alla predisposizione all’allaccio di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli”.