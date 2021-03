Fossacesia, assunzione istruttore direttivo tecnico: come fare domanda

FOSSACESIA – Il Comune di Fossacesia, ha pubblicato sul sito istituzionale fossacesia.org nella sezione Amministrazione Trasparente, un avviso di manifestazione d’interesse per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato, categoria D, profilo professionale ‘Istruttore direttivo tecnico’ da assegnare al Settore IV – Lavori pubblici e Manutenzioni, mediante utilizzo di graduatorie, in corso di validità, approvate da altri Enti dello stesso comparto, relative a concorsi pubblici espletati per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di posti di profilo analogo o equivalente a quello che si intende ricoprire.

Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire la propria istanza debitamente sottoscritta, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Fossacesia, entro il giorno 18 Marzo 2021 con le modalità previste nell’avviso.