Fossacesia, approvato piano per la riduzione dei consumi energetici

La Giunta comunale di Fossacesia ha adottato le misure per il contenimento dei consumi e della spesa energetica, ecco in che modo

FOSSACESIA – “La crisi energetica pone di fronte ad un aumento di oltre l’87% del costo dell’illuminazione pubblica e del 110% del riscaldamento degli edifici comunali e per i Comuni, che hanno difficoltà a chiudere in pareggio la gestione dei propri bilanci, la situazione è diventata insostenibile – afferma il Sindaco Di Giuseppantonio -. I ristori governativi hanno finora coperto il 32% degli incrementi di spesa e questo ci pone nella difficile scelta di usare le risorse ordinarie per far fronte al caro energia e tagliare i servizi, oppure continuare a erogarli in favore di scuole, strutture pubbliche, assistenza sociale, attività culturali con le inevitabili conseguenze che queste comportano”.

L’Associazione Nazionale Comuni d’Italia (ANCI) ha chiesto il totale ristoro per le municipalità, cosa, al momento, molto difficile, “ma se anche il nuovo Governo- aggiunge il sindaco Di Giuseppantonio- dovesse accogliere questa richiesta, come Amministrazione pensiamo che i Comuni debbano partecipare responsabilmente allo sforzo nazionale per il risparmio energetico per non trovarci in maggiori difficoltà nel futuro”.

Il Comune di Fossacesia ha da tempo avviato progetti di efficientamento energetico volti alla riduzione dei consumi dei propri immobili e impianti e gli interventi effettuati e quelli in corso non sono in grado di bilanciare gli incrementi dei costi dell’energia. I consumi ed i costi subiranno un ulteriore incremento per l’abbassamento delle temperature e per questa ragione la Giunta Comunale ha deciso che la temperatura negli edifici pubblici sarà abbassata dagli attuali 20° a 18, mentre resterà a 20° nelle scuole.

Dal canto suo, l’Assessore ai Lavori Pubblici, Danilo Petragnani aggiunge che per quanto riguarda l’illuminazione pubblica “per evitare accensioni diurne, saranno disposti interventi di manutenzione nelle ore notturne, salvo casi eccezionali e dove tecnicamente possibile. Saranno installati e attivati orologi astronomici per regolare meglio la funzionalità dell’illuminazione”. In occasione del periodo natalizio, le luminarie saranno spente tutti i giorni dalle ore 1, salvo che il 7, 8, 24, 25, 26 e, 31 dicembre, 1, 5 e 6 gennaio. A ciò da aggiungere che l’Amministrazione sta avviando i lavori di efficientamento della pubblica illuminazione con impianto a led lungo la Sp 217 Lanciano Fossacesia con estensione e implementazione di nuovi pali; sostituzioni di 22 fari energivori in piazza Fantini, via Marina e Piazza del Popolo a basso consumo.