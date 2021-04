Fossacesia, al via i lavori per sistemare la segnaletica stradale

Gli interventi, dal 16 aprile, riguarderanno gli attraversamenti pedonali, bordati di rosso, la cui colorazione é sbiadita nel tempo

FOSSACESIA – A partire da domani, 16 aprile, si procederà a Fossacesia a sistemare la segnaletica stradale. Gli interventi riguardano innanzitutto gli attraversamenti pedonali, bordati di rosso, la cui colorazione si è prematuramente usurata e alcune paline segnaletiche. Le strade interessate sono via Marina, viale San Giovanni in Venere, in prossimità del Villaggio degli Studi, e via Sangro.

“Nel corso di una riunione alla quale hanno preso parte l’Assessore alla Mobilità e rete viaria, Giovanni Finoro e il Comandante della Polizia Locale, Fiorenzo Laudadio – riferisce il sindaco Enrico Di Giuseppantonio – è stato messo a punto la pianificazione dei lavori e le priorità degli interventi. Migliorare la segnaletica e soprattutto evidenziarla è una garanzia di sicurezza per i pedoni, per questo abbiamo deciso di intervenire, tenendo conto che i punti sui quali si procederà, sono posizionati all’altezza dei principali edifici scolastici della nostra città”.

Dal canto suo l’Assessore Finoro sottolinea come i lavori sono a costo zero. “Abbiamo chiesto l’intervento della ditta che ha provveduto alla realizzazione delle strisce pedonali con fondo rosso, ponendo all’attenzione il fatto che la colorazione aveva avuto una durata inferiore a quella prevista. Abbiamo ricevuto la disponibilità della ditta a provvedere a sistemarla. Inoltre, abbiamo segnalato alla Provincia di Chieti, da cui dipendono molte delle strade che attraversano il nostro territorio comunale, a voler procedere alla sistemazione della segnaletica orizzontale e verticale”.