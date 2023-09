Fossacesia, al via i lavori di efficientamento della pubblica illuminazione

Gli interventi, affidati alla ditta SIET, introdurranno nuovi sistemi a led e nuove armature stradali su alcune delle vie del centro

FOSSACESIA – È stato approvato dalla Giunta comunale il progetto esecutivo di efficientamento della pubblica illuminazione, i cui lavori inizieranno ad ottobre, attraverso il relamping delle vie del centro del Comune di Fossacesia redatto dalla G&B Engineering srl di Lanciano grazie a un finanziamento di 70mila euro concesso nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), previsto per i Comuni tra i 5000 e 10mila abitanti.

Gli interventi consentiranno di migliorare ulteriormente l’illuminazione pubblica, con nuovi sistemi a led e nuove armature stradali su via Lanciano, via Roma, via delle Croci, Via Oriente, Via traversa Oriente, via Romanelli, via XIV Luglio e via Sangro dove in particolare saranno sistemati anche i pali da tempo inclinati e pericolosi. “Il risparmio energetico- dichiarano il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio e l’Assessore ai Lavori Pubblici Danilo Petragnani-è sempre stato uno dei nostri obiettivi di mandato. Difatti questi lavori consentiranno di avere un risparmio sui consumi energetici per le casse del Comune pari a 133.500 kwh/annui e si avrà un minor inquinamento e, di conseguenza, una minore emissione di anidride carbonica nell’ambiente pari a 86.775 kg”.

Gli interventi, che inizieranno nel prossimo mese di ottobre, sono stati affidati alla ditta SIET di Gessopalena.