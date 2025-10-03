Santangelo: “Formazione e competenze motore dello sviluppo regionale”

REGIONE – L’assessore alla Formazione Roberto Santangelo, intervenuto al convegno Fira, ha sottolineato come la formazione e lo sviluppo delle competenze siano fondamentali per la crescita economica e territoriale. Ha evidenziato l’importanza di una formazione regionale capace di intercettare i reali bisogni delle imprese, favorendo sia la competitività aziendale sia il rafforzamento delle competenze dei lavoratori lungo tutto l’arco della vita.

Santangelo ha illustrato l’impegno finanziario dell’assessorato, con oltre 20 milioni di euro destinati alla formazione permanente e alle imprese in stato di crisi. Ha inoltre rimarcato l’innovazione introdotta con il coinvolgimento diretto del mondo imprenditoriale nella progettazione dei percorsi formativi e l’accelerazione nella rilevazione dei fabbisogni professionali, strumento chiave per la futura programmazione.

Sul fronte dell’istruzione, ha citato i bandi FSE che rafforzano il legame tra università e Regione Abruzzo, tra cui il progetto Eurema, le borse di studio per studenti meritevoli, i voucher per l’alta formazione e il finanziamento dei corsi ITS.