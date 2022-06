Fondo per politiche giovanili, disponibile l’avviso pubblico

REGIONE – Per l’annualità 2021 l’Intesa tra il Governo e le Regioni del 5 maggio 2021, che definisce indirizzi, procedure e criteri di riparto del Fondo Nazionale Politiche Giovanili, ha ribadito la priorità di dare impulso e sostegno al rafforzamento del ruolo attivo dei giovani nella vita sociale, istituzionale, culturale ed economica del Paese, prevenendo qualsiasi forma di esclusione sociale e comportamenti – sia individuali che di gruppo – devianti. Inoltre, con successiva Intesa del 4 agosto 2021, si è previsto un incremento dello stanziamento del Fondo per contrastare in maniera sempre più efficace le nuove problematiche del disagio giovanile emerso dopo il lungo periodo di emergenza epidemiologica.

Le citate Intese per l’annualità 2021 hanno assegnato alla Regione Abruzzo, la somma complessiva di € 444.935,00. La somma è da intendersi come l’80% del valore complessivo dei progetti. La Regione Abruzzo cofinanzia il restante 20% del valore complessivo dei progetti attraverso le risorse del Fondo Sociale Regionale annualmente trasferite agli Ambiti Distrettuali Sociali.

Le candidature per la realizzazione degli interventi di cui al presente Avviso possono essere presentate esclusivamente dagli enti capofila di Ambito Distrettuale Sociale. Ciascun ente di Ambito Distrettuale Sociale potrà aderire in forma singola o associata come capofila o partner con più Ambiti.

I soggetti attuatori potranno avvalersi della collaborazione di istituzioni scolastiche e universitarie, organismi di formazione, imprese private e enti del Terzo Settore.

I destinatari degli interventi dovranno essere giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni che risiedono, studiano o lavorano nella Regione Abruzzo.

La durata dei progetti non potrà essere inferiore a 12 mesi e superiore a 18 mesi. L’Avviso in una prima fase ha scopo esclusivamente esplorativo e finalizzato a favorire la partecipazione del maggior numero di Ambiti Distrettuali Sociali e ampliare così la platea dei giovani abruzzesi destinatari degli interventi. Pertanto, la procedura per l’assegnazione del finanziamento sarà articolata in due fasi.

Nella prima fase si chiede alle Amministrazioni di comunicare entro il 30/06/2022, trasmettendo via Posta Elettronica Certificata l’adesione alla manifestazione d’interesse Non occorre, in questa fase, presentare proposte progettuali, ma solo la manifestazione di interesse.

Successivamente, nella seconda fase, alle Amministrazioni che avranno aderito alla manifestazione d’interesse verrà rivolto formale invito a formulare istanza di ammissione al finanziamento e relativa idea progettuale.

La struttura organizzativa cui è attribuito la responsabilità del procedimento e l’adozione dei relativi provvedimenti amministrativi è il Dipartimento Lavoro Sociale (DPG) – Programmazione Sociale (DPG022) della Regione Abruzzo, con sede in Via Conte di Ruvo, 74 – 65127 Pescara.

L’Ufficio di riferimento per la gestione dell’Avviso è l’Ufficio “Politiche Giovanili Servizio Civile” – Responsabile: Alberto Rossi