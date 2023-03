Fondi Conservatorio Luisa D’Annunzio: esito incontro Testa-Bernini

PESCARA – Incontro odierno del deputato abruzzese, Guerino Testa, con il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, per conoscere i tempi relativi all’erogazione del finanziamento, di 10 milioni di euro, ottenuto dal Conservatorio Luisa D’Annunzio di Pescara. “A breve – annuncia Testa – un decreto ministeriale del Mur e del dicastero dell’Economia e delle Finanze sbloccherà la graduatoria che consentirà la corresponsione dei cospicui fondi, spalmati in venti anni, assegnati al Conservatorio pescarese. D’intesa con il sindaco, Carlo Masci, ho incontrato il ministro Bernini – che ringrazio per la pronta operatività – per acquisire informazioni in merito all’iter burocratico e per sollecitare un’accelerazione delle pratiche amministrative, bloccate dal 2020. Si tratta di un finanziamento – ricorda – che permetterà la realizzazione del progetto di ampliamento dell’auditorium e di riqualificazione del prestigioso Istituto superiore di musica abruzzese”, conclude Testa.

