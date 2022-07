Fondazione Ferrante d’Aragona cerca un direttore generale

L’AQUILA – La Fondazione Collegio di Merito “Ferrante d’Aragona”, composta dall’Università dell’Aquila, dal Gran Sasso Science Institute e dal Comune dell’Aquila con l’obiettivo di realizzare un collegio universitario diffuso, cerca un direttore generale per un incarico della durata di due anni, con possibilità di rinnovo.

Per l’ammissione è richiesta una comprovata qualificazione professionale in materia di gestione organizzativa ed amministrativa. Sarà possibile inviare le domande entro il 26 agosto alle ore 14.00, secondo le modalità e lo schema indicate nell’avviso pubblicato nell’albo pretorio.

Il progetto della Fondazione è nato ufficialmente il 12 marzo del 2021 con l’intento di creare all’Aquila un sistema di residenza diffusa, da offrire agli studenti meritevoli dell’Università, del GSSI, dell’Accademia delle Belle Arti e del Conservatorio Casella.