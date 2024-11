Foliage in Abruzzo: dove ammirare i colori dell’autunno

Quando l’autunno si avvicina e le foglie degli alberi iniziano a cambiare colore, l’Abruzzo si trasforma in un vero e proprio paradiso per gli amanti della natura. Il fogliame, con le sue sfumature di rosso, arancione e giallo, offre scenari mozzafiato che invitano ad esplorare il territorio.

Uno dei luoghi più suggestivi per osservare il foliage è senza dubbio il Parco Nazionale della Majella. Qui, i boschi di faggio e castagno si vestono di colori caldi, creando un’atmosfera incantata. Percorrendo i sentieri, come quello del Vallone delle Grotte o addentrandosi nella Riserva Naturale di Lama Bianca, una delle aree a più alta biodiversità nel Parco, ci si può immergere nella bellezza della natura circondato da panorami che tolgono il fiato. Consigliabile anche una passeggiata nelle gole di San Martino, dove i riflessi delle foglie sull’acqua cristallina dei torrenti creano un’atmosfera quasi magica.

Altro luogo imperdibile è il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Qui si possono percorrere sentieri incantevoli, come quello di Camosciara, dove il fogliame si sposa con la bellezza dei corsi d’acqua cristallina. I sentieri dei Monti della Laga offrono panorami spettacolari, con boschi di cerri e castagni che, in questo periodo dell’anno, si vestono di colori vibranti. In particolare, il sentiero che conduce alla cima del Monte Gorzano regala una vista impareggiabile sul fogliame circostante, facendoti sentire in cima al mondo. Altrettanto suggestivo è il Monte Sirente, situato nell’omonimo Parco Naturale Regionale Sirente-Velino con le sue faggete che in autunno diventano un tripudio di sfumature.

Santo Stefano di Sessanio, affascinante borgo medievale, situato ai piedi del Gran Sasso, è circondato da splendidi boschi. Durante il mese di ottobre, il fogliame trasforma il paesaggio in un palcoscenico dai colori vibranti. Passeggiando per le vie del paese, si possono anche assaporare piatti tipici e prodotti locali, rendendo la tua visita un’esperienza indimenticabile.

Non possiamo dimenticare il Lago di Campotosto, con il contrasto tra le acque tranquille del lago ei boschi circostanti colorati dall’autunno. Una passeggiata lungo il suo perimetro farà sentire parte di un dipinto vivente, mentre i riflessi delle foglie colorate sull’acqua renderanno ogni momento unico. Così come al Lago di Scanno dove il fogliame crea un quadro naturale che rapisce il cuore e l’anima.