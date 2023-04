“Bisenti virtùosa”: il programma del Primo Maggio 2023

BISENTI – In occasione della Festa del Primo Maggio, la Pro Loco di Bisenti “L. Panzone” APS, in collaborazione con l’agriturismo “La Collina dei Fichi”, il Gruppo Folk Bisenti e con il patrocinio del Comune di Bisenti, organizza l’evento “Bisenti virtùosa”, una piacevole occasione per trascorrere una giornata insieme tra storia, arte, buon cibo e tanta musica.

La manifestazione, che si terrà in via Principe di Piemonte nei pressi del parcheggio della scuola elementare di Bisenti, per quanto riguarda il lato storico-artistico prevede il percorso turistico 2023 “alla scoperta di Bisenti” con guida e intrattenimento musicale a cura del Gruppo Folk Bisenti, ma anche la presentazione della seconda edizione del “Progetto Ratike 2023”, promosso dall’amministrazione comunale di Bisenti e basato sulla realizzazione di murales con tema centrale il ripopolamento. Inoltre ci sarà tanta musica con il Gruppo Folk Bisenti e i concerti live de “I Son“, cover band ufficiale dei Nomadi, e del gruppo “Direzioni Parallele”.

Protagoniste indiscusse dell’evento saranno “le virtù”, piatto teramano (la zona d’origine si trova tra il Fino ed il Tronto) del Primo Maggio che trae spunto dall’usanza, diffusa anche in altre zone del Sud, di celebrare gli Dei per propiziare la fertilità della terra e l’abbondanza del raccolto estivo.

Il Presidente Luciano Scocchia e tutto il Direttivo della Pro Loco di Bisenti invitano a partecipare ad un evento suggestivo e originale, che si pone l’obiettivo di regalare momenti spensierati e di valorizzare la meravigliosa Bisenti con tutte le sue numerose peculiarità.