Film in Abruzzo: novità al cinema dal 18 giugno 2020 [trailers]

Cinque i film in uscita nei cinema d’Abruzzo da giovedì 18 giugno 2020. Tra questi Tornare, Dopo il matrimonio e Georgetown

REGIONE – Sono cinque le le nuove pellicole che ci attendono sul grande schermo dal 18 giugno 2020, dopo la riapertura dei cinema alla fine del lungo locdown imposto dall’emergenza Coronavirus. Accanto alle informazioni di questi film anche il trailer. All’interno dei link qui sotto presenti potrete invece trovare i titoli dei nuovi film previsti nei principali cinema d’Abruzzo e cliccando sui nomi delle singole strutture anche gli orari e altre informazioni utili come i prezzi dei biglietti e altri servizi disponibili.

Arriva nelle sale cinematografiche In viaggio verso un sogno, scritto e diretto da Tyler Nilson e Michael Schwartz. Zak è un ragazzo con la sindrome di Down che vuole diventare un wrestler professionista; per inseguire questo sogno fuggirà dall’istituto che lo ospita e seguirà Tyler, col quale nascerà un grande rapporto di amicizia.



Tornare é un film diretto da Cristina Comencini con Giovanna Mezzogiorno. Alice McNellis, una giornalista quarantenne, torna a Napoli in occasione del funerale del padre, militare in servizio presso la base NATO, dove incontra Marc Bennet che la colpisce a prima vista. Qui torna a ricordare la sua infanzia e a rivedere la sua vita come un flashback.



Dopo matrimonio é un film drammatico scritto e diretto da Bart Freundlich. Isabel, co-fondatrice di un orfanotrofio nel sud dell’India, si reca a New York per incontrare Theresa, che sta per vendere la sua compagnia e cerca un’associazione a cui donare. Nonostante sia frustata di dover allontanarsi così tanto, Isabel accetta la riunione, che avviene il giorno prima del matrimonio della figlia di Theresa, Grace. Theresa ha inoltre due gemelli di otto anni. Al matrimonio, Isabel rimane sorpresa quando scopre che il marito di Theresa è la sua ex fiamma, Oscar. Durante le nozze viene a sapere anche che Grace è in realtà sua figlia, avuta da Oscar, che l’avrebbe dovuta lasciare in adozione ma, dopo che la coppia si è separata, Oscar ha cresciuto Grace da solo, prima di conoscere e sposare Theresa anni dopo.



Georgetown è un film poliziesco del diretto da Christoph Waltz nel suo primo lungometraggio da regista, e scritto da David Auburn, basato sull’articolo del The New York Times Magazine “- Protagonisti lo stesso Christoph Waltz e Vanessa Redgrave. Lui è più giovane della moglie di trent’anni e quando lei viene trovata morta i sospetti sul marito si infittiscono.



I Miserabili, diretto da Ladj Ly, è basato sull’omonimo cortometraggio diretto da Ladj Ly nel 2017. Girato esattamente dove Victor Hugo aveva ambientato il suo romanzo, a Montfermeil, nella periferia a un’ora dal cuore di Parigi si consuma un thriller dal ritmo avvincente e adrenalinico. Stéphane, insieme a due colleghi veterani di una squadra anticrimine, si trova a fronteggiare una guerra tra bande, membri di un ordine religioso, ragazzini in rivolta. Un semplice episodio di cronaca diventerà il pretesto per una deflagrante battaglia per il controllo del territorio, in un tutti contro tutti senza pietà.



E per finire, L’uomo invisibile. Intrappolata in una relazione violenta con un brillante scienziato, Cecilia Kass scappa nel cuore della notte facendo perdere le sue tracce. Nel frattempo, l’uomo sta escogitando un diabolico piano.