Film in Abruzzo: novità al cinema dal 14 novembre [trailers]

Sei i film in uscita nelle sale dal 14 novembre 2019. Tra questi Ailo, un’avventura tra i ghiacci e Pupazzi alla riscossa. Trame e trailers

Avventurosi, di animazione, commedie: sono le sei nuove pellicole che ci attendono sul grande schermo dal 7 novembre. Accanto alle informazioni di questi film anche il trailer. All’interno dei link qui sotto presenti potrete invece tovare i titoli dei nuovi film previsti nei principali cinema d’Abruzzo e cliccando sui nomi delle singole strutture anche gli orari e altre informazioni utili.

Cominciamo con Ailo – Un’avventura tra i ghiacci, il film di avventura, diretto da Guillaume Maidatchevsky e raccontato da Fabio Volo. Un incredibile viaggio di un piccolo cucciolo di renna tra le meraviglie della Lapponia.

Proseguiamo con Le Mans ’66 – La grande sfida, diretto da James Mangold. La pellicola segue le vicende degli ingegneri e dei membri della scuderia statunitense Ford, guidata dal progettista Carroll Shelby e dal suo pilota britannico Ken Miles, ingaggiati da Henry Ford II e Lee Iacocca col compito di costruire una vettura, la Ford GT40, in grado di vincere la 24 Ore di Le Mans del 1966 contro l’avversaria Ferrar

Pupazzi alla riscossa è un film di animazione; con le voci di Federica Carta, Shade, Diletta Leotta, Achille Lauro ed Elio. Moxy e i suoi amici pupazzi sono pronti a vivere una grande avventura. In un mondo fantasioso e ricco di colori uno strampalato gruppo di pupazzi, morbidi, soffici e felpati, dovrà affrontare con coraggio e determinazione la prova più importante della loro vita: trovare un bambino a cui dare il proprio amore. Per farlo dovranno sfidare il leader incontrastato dell’Accademia della Perfezione, il pupazzo Lou. Riusciranno i nostri eroici pupazzi nella loro impresa?

Sono solo fantasmi è la commedia di Christian De Sica, con Carlo Buccirosso e Gianmarco Tognazzi. Alla morte del padre, tre bizzarri fratellastri decidono di aprire una agenzia di acchiappafantasmi per sfruttare la credulità popolare dei napoletani, sino a che non si rendono conto che gli spiriti esistono davvero.

The BRA – Il reggipetto è un film diretto da Veit Helmer, storia di un capotreno alla ricerca di un reggiseno e dell’amore. In un quartiere popolare di una città asiatica, il treno passa ancora in mezzo alle case portando con sé tutto ciò che gli abitanti non riescono a mettere in salvo. Al termine dell’ultimo viaggio prima della pensione, un timido e solitario macchinista trova impigliato sul parabrezza un reggiseno: a chi appartiene l’oggetto? Ossessionato dalla domanda, l’uomo lascia il villaggio tra le montagne dove vive e si mette a caccia della proprietaria del reggiseno, sperando di trovare finalmente l’amore. Lo aiuta nella ricerca il bambino che era solito avvisare gli altri abitanti dell’arrivo del treno



Chiudiamo questa carrellata di novità con Zombieland – Doppio colpo Zombieland, diretto da Ruben Fleischer, seguito della pellicola del 2009 Benvenuti a Zombieland. Tra violenza, distruzione e situazioni comiche, che si diffondono dalla Casa Bianca al resto del Paese, i quattro protagonisti dovranno affrontare nuove forme di zombie, evolute rispetto al primo film, e incontreranno altri umani sopravvissuti. I quattro dovranno inoltre fronteggiare le crescenti difficoltà della loro irriverente quanto improvvisata famiglia.