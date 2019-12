Film in Abruzzo: novità al cinema dal 12 dicembre [trailers]

Cinque i film in uscita nelle sale dal 12 dicembre 2019. Tra questi Il primo Natale, Black Christmas e Black Christmas. Trame e trailers

Drammatici, divertenti, commedie, biografici: sono le cinque nuove pellicole che ci attendono sul grande schermo dal 12 dicembre. Accanto alle informazioni di questi film anche il trailer.

Cominciamo con Black Christmas, il remake del classico horror del 1974. Un gruppo di ragazze della sorority di un college americano viene perseguitato e decimato da un misterioso assassino durante le vacanze di natale.

Che fine ha fatto Bernadette? è un film diretto da Richard Linklater con protagonista Cate Blanchett. La pellicola è l’adattamento cinematografico del romanzo del 2012 Dove vai Bernadette? Bernadette fugge alla ricerca di se’ stessa. la figlia bee, nell’indagare dove puo’ essere scappata, impara a conoscere chi e’ veramente la donna che si nasconde dentro il ruolo di madre.

Dio è una donna e si chiama Petrunya é un film drammatico della regista macedone Teona Strugar Mitevska. Petrunija è laureata in storia, ha 32 anni, vive nella cittadina macedone di štip e non ha un’occupazione. Rientrando verso casa dopo un colloquio di lavoro andato male, si ferma ad assistere a una cerimonia ortodossa per le strade. Il rituale prevede che il prete getti una piccola croce nel fiume e che gli uomini si precipitino a recuperarla. petrunija, vicina alla riva, vede che nessuno raggiunge l’oggetto sacro e si tuffa a recuperarlo. Ne nasce una rissa per strapparle la croce di mano e, più tardi, la giovane è portata al posto di polizia per essere interrogata su un gesto che è stato filmato e il video è diventato popolare in internet, attirando l’attenzione della giornalista di una televisione nazionale.

Un ladro e un prete. Un viaggio nel tempo, andando indietro fino all’Anno Zero. Ruota attorno a questo plot la trama de Il Primo Natale, il nuovo divertentissimo film diretto e interpretato da Ficarra e Picone.



Chiudiamo questa carrellata di novità con il thriller Nancy. Nancy, una ragazza sola e dalla vita difficile, si presenta alla porta di leo ed Rllen annunciando di essere la figlia che la coppia credeva scomparsa da trent’anni. Mentre la madre sperimenta la gioia di aver ritrovato la sua bambina, il padre diffidente teme che possa trattarsi di un pericoloso raggiro. Ma qual è la verità e cosa conta davvero?