Film in Abruzzo: novità al cinema dal 10 ottobre [trailers]

Tredici i film in uscita nelle sale dal 10 ottobre 2019. Tra questi Le verità, Non succede ma se succede, Il Varco. Trame e trailers

Drammatici, commedie, di animazione, ma soprattutto documentari: sono le tredici nuove pellicole che ci attendono sul grande schermo dal 10 ottobre. Accanto alle informazioni di questi film anche il trailer. All’interno dei link qui sotto presenti potrete invece tovare i titoli dei nuovi film previsti nei principali cinema d’Abruzzo e cliccando sui nomi delle singole strutture anche gli orari e altre informazioni utili.

Cominciamo con A spasso col panda. L’orso Mic-Mic e la lepre Oscar, non sono di certo migliori amici, soprattutto perché quest’ultimo è un vero e proprio combinaguai. Quando una cicogna molto sbadata lascia per sbaglio un cucciolo di panda alla sua porta, Mic-Mic decide di partire per riportare il cucciolo dai suoi genitori e, seppur controvoglia, accetta di portare con sé Oscar. Durante il viaggio, Oscar e Mic-Mic fanno la conoscenza di altri tre simpatici animali che si uniranno a loro, per completare la missione e portare sano e salvo il cucciolo di panda a casa.

Proseguiamo con la commedia Brave ragazze, diretto da Michela Andreozzi, con protagonisti la stessa Andreozzi insieme ad Ambra Angiolini e Serena Rossi.Nella Gaeta nei primi anni 1980, quattro donne, armate di pistola e bigodini, provano a cambiare il corso della propria vita. Anna è sola, con due figli da mantenere e nessun lavoro stabile; Maria è devota alla Vergine ed è vittima di un marito violento; infine Chicca e Caterina, sorelle di indole opposta, sognano un futuro migliore. Col coraggio di chi ha poco da perdere, insieme decidono di svaligiare una banca travestite da uomini: la rapina, su cui è chiamato a indagare il commissario Morandi, dà inizio a un vortice di eventi spericolati destinato a stravolgere il destino delle “brave ragazze”.

Gemini Men è un film di fantascienza, diretto da Ang Lee. Henry Brogan, un assassino del governo che cerca di abbandonare la sua carriera, si ritrova a confrontarsi con un clone più giovane di se stesso di nome Junior, che è in grado di prevedere ogni sua mossa. Senza altra scelta, Henry deve scoprire la verità dietro la creazione di Junior e salvarlo dallo stesso oscuro percorso che ha fatto, il tutto mentre combatte contro un sistema corrotto guidato dal suo ex capo Clay Varris, che è deciso a ritirarlo a tutti i costi.

Gli angeli nascosti di Luchino Visconti è un documentario sul grande regista italiano nel racconto dei suoi stretti collaboratori, da Daniele Nannuzzi a Federico Del Zoppo corredato da foto di scena, aneddoti ed etica di un uomo che fu maestro dentro e fuori dal set.

The Hole – L’abisso è un film horror.Provando a sfuggire dal passato, Sarah decide di iniziare una nuova vita con suo figlio Chris ai margini di una piccola cittadina rurale. Dopo la scoperta di una misteriosa buca nella vasta foresta che confina con la loro nuova casa, Sarah deve lottare per scoprire se i cambiamenti inquietanti che si manifestano nel suo bambino sono una trasformazione riconducibile a quell’abisso, apparentemente ben più sinistro e minaccioso delle sue stesse paure materne.

Il varco è il film di Federico Ferrone e Michele Manzolini, presentato alla Biennale di Venezia. 1941, un soldato italiano parte per il fronte sovietico. L’esercito fascista è alleato di quello nazista, la vittoria appare vicina. Il convoglio procede tra i canti e le speranze. La mente del soldato torna alla malinconia delle favole raccontategli dalla madre russa. A differenza di molti giovani commilitoni, lui ha già conosciuto la guerra, in Africa, e la teme. Il treno attraversa mezza Europa, avventurandosi nello sterminato territorio ucraino. All’arrivo dell’inverno l’entusiasmo cade sotto i colpi dei primi morti, del gelo e della neve. I desideri si fanno semplici: non più la vittoria, ma un letto caldo, del cibo, tornare a casa. L’immensa steppa spazzata dalla tormenta sembra popolata da fantasmi.

La scomparsa di mia madre è il documentario di Beniamino Barrese. Protagonista è Benedetta Barzini, la prima modella italiana a comparire nel 1963 su “Vogue” America, nonchè madre del regista.

La voce del mare è un film documentario che intende raccontare le emozioni universali, il rapporto che l’uomo ha instaurato con il mare.

Le verità è il film di Hirokazu Koreeda, con Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ludivine Sagnier ed Ethan HawkeFabienne è una star del cinema francese circondata da uomini che la adorano e la ammirano. Quando pubblica la sua autobiografia, la figlia Lumir torna a Parigi da New York con marito e figlia.

Manta Ray è il documentario thailandese proposto alla Biennale di Venezia. In una foresta vicino a un villaggio costiero thailandese, affacciato sul mare in cui sono annegati migliaia di rifugiati Rohingya, un pescatore del luogo si imbatte in un uomo ferito e privo di sensi. Dopo aver portato in salvo lo sconosciuto, che non parla una parola della sua lingua, gli offre amicizia e lo chiama Thongchai. Quando però il pescatore scompare all’improvviso in mare, Thongchai incomincia lentamente a impadronirsi della vita dell’amico: della sua casa, del suo lavoro e persino della ex moglie.

Non succede, ma se succede è la commedia diretta da Jonathan Levine con protagonisti Seth Rogen e Charlize Theron. Fred Flarsky, un giornalista disoccupato, perseguitato dalla sfortuna e ostacolato dai suoi modi autodistruttivi, corteggia il suo amore d’infanzia ed ex baby-sitter, che ora è una delle donne più potenti e irraggiungibili sulla Terra

Searching Eva racconta la vicenda di Eva, una giovane italiana che vive a Berlino. Modella, poeta, sex worker, Eva è il simbolo di una generazione fluida, capace di rappresentarsi condividere se stessa con gli altri.



Concludiamo questa carrellata di novità con Pepe Mujica, una vita suprema, un documentario sulla vita del politico uruguaiano, ex guerrigliero e presidente dell’Uruguay José “Pepe” Mujica, diretto dal pluripremiato regista serbo Emir Kusturica.