Raggiungerà il Pescara Fiere di via Tirino accompagnato da Curcio e Marsilio. Il sindaco Masci: “È un’ulteriore attestazione dei livelli di efficienza della nostra struttura”

PESCARA – Il Commissario straordinario per l’Emergenza Covid, Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo, sarà nella mattinata di venerdì 7 maggio al Centro vaccinale comunale di Pescara. L’alto ufficiale dell’Esercito, dopo aver fatto tappa presso gli uffici della Presidenza della Regione, raggiungerà il Pescara Fiere di via Tirino accompagnato dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, e dal Presidente della Giunta regionale Marco Marsilio. Ad accoglierlo ci sarà il sindaco di Pescara, Carlo Masci.

Il programma prevede la visita alla struttura gestita dall’amministrazione comunale e in cui ogni giorno sono operative ben 24 linee di vaccinazione e 160 operatori, ritenuta all’avanguardia nazionale per efficienza e capacità di accoglienza, come dimostrato dai numeri raggiunti nel percorso per l’immunizzazione e dal gradimento manifestato dall’utenza. Subito dopo Figliuolo incontrerà nell’ordine le associazioni di volontariato e quindi la Consulta regionale della Protezione Civile. A fine mattinata vi sarà un briefing con i giornalisti presso lo spazio-stampa interno all’hub allestito dal Comune.

“La visita del Generale Figliuolo – ha dichiarato questa mattina il sindaco Carlo Masci – rappresenta un’ulteriore attestazione dei livelli di efficienza raggiunti dal Centro Vaccinale comunale di Pescara, per la cui organizzazione l’amministrazione, nel pieno della più grave crisi sanitaria del dopoguerra, ha profuso, unitamente alla Asl, un impegno straordinario capace di superare ostacoli enormi”.