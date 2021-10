3° Festival Nazionale della Filosofia Attiva a L’Aquila: ecco quando

Nuova Acropoli organizza a L’Aquila il 3° Festival Nazionale della Filosofia Attiva per venerdì 8 e sabato 9 ottobre

L’AQUILA – Torna a L’Aquila per la sua terza edizione il weekend dedicato alla Filosofia Attiva con stand, giochi, indovinelli e tantissimo altro in compagnia dei grandi filosofi. Appuntamento per Venerdì 8 e Sabato 9 Ottobre, dalle 17:00 alle 23:00, nel Cortile di Palazzo Cipolloni in C.so Vittorio Emanuele n. 9

Il Festival della Filosofia Attiva è la proposta di Nuova Acropoli per riscoprire insieme ad amici ed amiche come gli insegnamenti filosofici siano utili nella vita quotidiana per conoscersi e migliorarsi.

Lasciatevi catturare dagli intricati enigmi dell’imperdibile Philosophy Escape Room, sfidatevi nel Gioco dell’Oca Filosofico e tentate la sorte con la Ruota delle Virtù.

Il Festival si svolgerà nel pieno rispetto della normativa anti-Covid. Per avere informazioni sulle attività di Nuova Acropoli potete visitare il sito dell’Associazione: www.nuovaacropoli.it, oppure contattare il numero 333 9906989.