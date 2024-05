Festival de Monti Gemelli: il programma della 5° edizione

CORROPOLI – Al via la 5^ edizione del Festival dei Monti Gemelli. Il programma degli eventi – promossi e organizzati dal CAI Val Vibrata Monti Gemelli, con il patrocinio dei Comuni di Campli, Civitella del Tronto, Corropoli e del COTUGE (Consorzio Turistico dei Monti Gemelli) – prevede una serie di escursioni guidate, eventi culturali e spettacoli finalizzati a promuovere una conoscenza consapevole del territorio e della cultura di montagna. Gli eventi del festival si terranno da maggio a luglio 2024 nei territori dei Comuni della Val Vibrata e del comprensorio dei Monti Gemelli, con una tappa, quest’anno, anche ad Ascoli Piceno.

PROGRAMMA

Si inizia domani, giovedì 9 maggio, alle 20:30, con l’evento inaugurale che si svolgerà a Corropoli nel Cineteatro Comunale, dove verrà proiettato il cortometraggio “Chi apre serra. 40 anni nei rifugi del Gran Sasso” di Andrea Frenguelli, che vede protagonista il rifugista Luca Mazzoleni, gestore dello storico rifugio Franchetti. Alla proiezione seguirà l’incontro-dibattito in cui sarà presente lo stesso Mazzoleni, che interverrà sul tema “La vita nei rifugi e l’etica della montagna”.

Nel corso della serata verranno presentate le altre date del festival, che proseguirà domenica 26 maggio con la seconda edizione della “Grande traversata dei Monti Gemelli – I balconi dell’Appennino Centrale“, un lungo trekking per esperti che, con partenza da Villa Lempa e arrivo a Campli, porterà i partecipanti a concatenare in un solo giorno entrambe le vette dei due Gemelli, Monte Girella e Monte Foltrone, passando per Macchia da Sole, nel territorio di Valle Castellana.

Il terzo appuntamento in programma, venerdì 30 maggio, presso la Bottega del Terzo Settore di Ascoli Piceno, è la tavola rotonda “Le nuove professioni della montagna: dalla formazione alla comunicazione”, a cura del Comitato scientifico del CAI Val Vibrata Monti Gemelli.

Il Festival si concluderà con due incontri a luglio dedicati all’alpinismo: giovedì 4, a Campli, presso l’Ufficio Turistico, la guida alpina Pasquale Iannetti ricostruirà, con immagini e documenti, la storia degli “Aquilotti del Gran Sasso”, il gruppo alpinistico di Pietracamela che quest’anno compie 100 anni; e infine mercoledì 24 luglio, a Civitella del Tronto, l’alpinista e presidente del CAI Val Vibrata Monti Gemelli, Marco Nardi, sarà protagonista dell’incontro “Momenti di alpinismo”, dedicato alla sua salita del Broad Peak (8051 m), uno dei quattro Ottomila della regione del Karakorum, al confine tra Pakistan e Cina.