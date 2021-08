Festival of Baroque Music a Tollo, Fara San Martino e Pennadomo

Quattro gli appuntamenti, dal 2 al 5 settembre: a presentarli il Maestro Cicchitti, cui é affidata la Direzione artistica

TOLLO – Un poker di musica con “Musica Elegentia”. Quattro in tutto gli appuntamenti:

giovedì 2 settembre ore 14.00, concerto diretta streaming “Seicento mistico” con I Solisti Ambrosiani baroque ensemble

ore 14.00, concerto diretta streaming “Seicento mistico” con I Solisti Ambrosiani baroque ensemble venerdì 3 settembre ore 21.00, a Tollo (Ch) presso l’Autitorium dell’EnoMuseo, concerto “Divertimenti Viennesi vol. 2” con Musica Elegentia consort

ore 21.00, a (Ch) presso l’Autitorium dell’EnoMuseo, concerto “Divertimenti Viennesi vol. 2” con Musica Elegentia consort sabato 4 settembre a Pennadomo (Ch) ore 17.00, concerto “Divertimenti Viennesi vol. 2” con Musica Elegentia consort

a (Ch) ore 17.00, concerto “Divertimenti Viennesi vol. 2” con Musica Elegentia consort domenica 5 settembre a Fara S. Martino (Ch) ore 18.00, presso la Villa Comunale, concerto “Divertimenti Viennesi vol. 2” con Musica Elegentia consort.

A presentare gli eventi musicali sarà il famoso musicista frentano M° Matteo Cicchitti a cui è affidata la direzione artistica.

Il Maestro Cicchitti, proprio a seguito del successo riscontrato da “Musica Elegentia consort” durante l’intera stagione, ha deciso di dare continuità all’International Festival of Baroque Music eseguendo composizioni musicali della tradizione barocca e post-galante.

“La musica – spiega il Maestro Cicchitti – è un veicolo che regala emozioni, ci fa viaggiare è rappresenta una solida base culturale”. “Proprio per questo motivo – conclude il musicista Cicchitti – ho voluto regalare alla mia terra di origine, l’Abruzzo, un’altra stagione musicale che, in questo anno, nonostante l’emergenza pandemica in cui stiamo vivendo, mi ha regalato tante soddisfazioni professionali viaggiando per tutta l’Italia”.