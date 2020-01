Festival Agrichef, Cucina Contadina Abruzzese domani a Pescara

Il 21 gennaio all’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara. Di Pietro: “intende valorizzare e sostenere il Turismo Rurale, l’Agriturismo e le tradizioni culinarie abruzzesi”

PESCARA – Si svolgerà domani, martedì 21 gennaio, a partire dalle ore 9, nell’Officina del Gusto dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara, il ‘Festival Agrichef – La Cucina Contadina Abruzzese’, con la presenza di 6 Aziende agrituristiche che prepareranno i piatti della tradizione, evento che vedrà impegnati gli stessi studenti i quali, a loro volta, chiuderanno la manifestazione preparando una sorpresa culinaria con i prodotti dell’Orto didattico gestito dallo stesso Alberghiero.

“Il Festival Agrichef – ha spiegato la dirigente Alessandra Di Pietro – intende valorizzare e sostenere il Turismo Rurale, l’Agriturismo e le tradizioni culinarie abruzzesi, ovvero i sapori e i valori della nostra terra, attraverso una importante partnership dell’Ipssar con Turismo Verde e Cia, la Confederazione Italiana Agricoltori. Domani sei Agrichef d’Abruzzo realizzeranno nei nostri laboratori, con gli studenti, alcuni piatti contadini tradizionali e presenteranno prodotti tipici e la presenza dell’Unione Regionale Cuochi e di altre Associazioni rende significativo questo momento di dialogo tra operatori e formatori per gli studenti”.

PROGRAMMA

Il programma prevede domani, martedì 21 gennaio, l’apertura dell’evento alle ore 9 con la Presentazione dei 6 Agriturismi e la preparazione delle ricette della tradizione. Alle 11 prenderà il via il Convegno su ‘La Riscoperta della Cucina Contadina e la Biodiversità Agronomica’ con la presenza, oltre che della dirigente Di Pietro, anche di Mauro Di Zio Presidente CIA, il gastronomo Gino Primavera, Leonardo Seghetti Tecnologo Alimentare, Lorenzo Pace Presidente dell’Unione Cuochi d’Abruzzo, Enrico Bruno Presidente Lions Pescara Host, Leo Nodari per l’Accademia dell Cucina, Jolanda Ferrara Critico Gastronomico, e a moderare l’evento sarà la giornalista enogastronomica Monica Di Pillo. Alle 12 ci sarà la Narrazione delle ricette e dei territori da parte degli imprenditori agrituristici coinvolti. Durante la manifestazione sarà allestito un Tavolo dedicato ai prodotti tradizionali abruzzesi a cura del Mercato Contadino di Pescara ‘La Spesa in Campagna’.