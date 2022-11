Festeggiamenti in onore di San Flaviano a Giulianova: programma 2022

GIULIANOVA – E’ tradizionalmente legata all’agricoltura, la Festa in onore di San Flaviano. Nel passato, non a caso, si teneva ogni 24 novembre un mercato di bestiame e prodotti locali in piazza della Libertà e di Campo della Fiera. Oggi, quel mercato, non si svolge più. E’ così da tempo, ma l’ Amministrazione Comunale, d’intesa con la Parrocchia di San Flaviano e l’ Arciconfraternita di Santa Maria della Misericordia 1474, ha scelto, come lo scorso anno, di rinnovare l’antica usanza e di organizzare un mercato festivo, in centro storico. La fiera, prevista per domenica prossima, 20 Novembre, dalle 9 alle 19, non sarà agricola, ma proporrà abbigliamento, casalinghi, oggetti vari e dolciumi.

“Si tratta di un mercato dei nostri giorni – commenta l’assessore al Commercio Marco Di Carlo – con cui, però, abbiamo voluto tenere accesa una tradizione di incontro e d’acquisto che è nella storia di Giulianova. Anche questa iniziativa, in un programma ricco di appuntamenti, incontrerà il favore della cittadinanza, pronta a venire in centro storico e a festeggiare il santo patrono”.

Sempre domenica, si terrà, con partenza dal duomo, alle 11.30, la processione religiosa. In collaborazione con i commercianti, è previsto inoltre in piazza Buozzi, dalle 16.30 alle 20.30, il concerto “Musica in piazza”.