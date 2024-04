Le modifiche sono necessarie per consentire il passaggio della Fiaccolata podistica e lo svolgimento della Solenne Processione

AVEZZANO – In occasione dei Festeggiamenti di Maria SS di Pietraquaria , per le giornate del 26 e 27 aprile, il Comune di Avezzano ha previsto alcune modifiche della viabolità.

Sono previste limitazioni e brevi chiusure delle strade interessante al transito dei partecipanti alla Fiaccolata Podistica dal Santuario fino al quartiere di Avezzano. dalle ore 19 alle ore 24 del 26 aprile e il 27 aprile, dalle ore 6 alle ore 18, sul Piazzale antistante il Santuario di Pietraquaria, saranno vietati il transito e la sosta dei veicoli, ad esclusione di residenti, autorizzati e veicoli a servizio di persone con disabilità.

Per lo svolgimento della “Solenne Processione della Madonna di Pietraquaria“, dal Santuario alla Cattedrale dei Marsi, dalle ore 8 di sabato 27 aprile al termine, sarà vietata la sosta di ogni tipo di veicolo (ambo i lati – con rimozione), mentre dalle ore 9.30 al termine, limitatamente al passaggio del corteo, sarà vietato anche il transito dei veicoli, lungo il seguente percorso: – Via Napoli, Via Roma (dall’incrocio con Via Napoli fino al civico 73), Piazza Torlonia (tratto edicola – ex Omni), Piazza Castello, Via XX Settembre, Via Garibaldi, Via Corradini, Via Marconi (da Via Corradini a Via Marruvio).