Festa della Repubblica 2021 a Celano: il programma

CELANO – In occasione del 2 giugno, Festa della Repubblica, come da tradizione, il Comune di Celano consegnerà ai neo diciottenni la Costituzione italiana, come simbolo di libertà, democrazia e rispetto delle regole. Per i ragazzi raggiungere la maggiore età in questo momento così complesso non è stato affatto facile, ma sicuramente sapranno rialzarsi con orgoglio e portarsi dentro un grande senso di responsabilità.

La cerimonia si svolgerà, nel rispetto delle normative anti-Covid19, prima in Piazza IV Novembre con la deposizione di una corona di fiori al Monumento ai Caduti, poi presso il Parco delle Rimembranze dove verrà consegnata la Costituzione ai diciottenni, con l’augurio che questi ultimi in futuro possano tutelare l’unità nazionale ed i principi fondamentali e democratici della Repubblica.

Il programma

11:15: ritrovo davanti il Palazzo Comunale;

11:30: deposizione della corona di alloro al Monumento dedicato ai Caduti in Piazza IV Novembre;

12:00: consegna della Costituzione ai neo diciottenni presso il Parco della Rimembranza.

La cerimonia si svolgerà come da disposizioni impartite in relazione all’emergenza Covid-19, indossando i dispositivi di protezione (mascherine), evitando gli assembramenti e rispettando il distanziamento sociale.