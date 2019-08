Entra nel vivo il Premio Di Venanzio 2019

Da Tony Vaccaro a Tonino Di Venanzio l’Abruzzo celebra due giganti della fotografia. Fissata per il 31 ottobre la scadenza per partecipare al concorso

SPOLTORE – Gli scatti in bianco e nero di Tonino Di Venanzio protagonisti a Spoltore, in occasione della visita del grande fotografo americano di origini molisane, Tony Vaccaro. “La fotografia come passione e compagna di tutta una vita”, ha sottolineato il curatore Andrea Morelli (membro della giuria del Premio Di Venanzio) nel corso della presentazione. Sentimenti e immagini che hanno accumunato i due artisti in nome dell’amore per la fotografia.

Vaccaro, 96 anni, è noto per gli scatti in Germania durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale. Dopo il conflitto, diventa un celebre fotografo di moda e lifestyle per riviste statunitensi.

Da Tony a Tonino: in questi giorni entra nel vivo il Premio “Tonino Di Venanzio” 2019, dedicato al ricordo del grande fotografo e artista originario di San Valentino in Abruzzo Citeriore (Pe).

“L’Abruzzo, che sorpresa!” Natura, borghi, arte, artigianato e tradizioni popolari, la storia millenaria d’Abruzzo raccontata attraverso la cultura del presente: questo il tema dell’edizione 2019 del Concorso.

Il Premio, arrivato alla quinta edizione, è organizzato dalla famiglia Di Venanzio, in collaborazione con le associazioni “Tonino Di Venanzio”, “Amici del Museo dei Fossili e delle Ambre”, “Sanvalentinesi fuori le Mura”, con il patrocinio del Comune di San Valentino. La direzione artistica è del prof. Gianni Iovacchini.

Tra gli obiettivi dell’iniziativa, tenere viva la memoria di uno degli artigiani-artisti più rappresentativi della fotografia d’Abruzzo. Una carriera lunga oltre 40 anni per Tonino Di Venanzio, che dagli anni ’30 agli anni ‘60 attraverso i suoi scatti ha testimoniato l’Abruzzo del Dopoguerra, il regime, le tradizioni contadine e l’emigrazione dei piccoli paesi dell’entroterra nostrano, lasciandoci un prezioso racconto sociologico dell’Abruzzo del Novecento.

Un appuntamento imperdibile per fotografi professionisti e amatori, che da oggi fino al prossimo 31 ottobre, potranno inviare le proprie opere che saranno premiate nel corso della cerimonia di chiusura del premio, in programma a dicembre a San Valentino.

Info su: divenanziostory.it. – info@divenanziostory.it