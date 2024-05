Festa della mamma, poste italiane: Enrica, essere madri, anche in azienda

“Per conciliare al meglio sto beneficiando dell’orario di lavoro ridotto fino al compimento del primo anno di Flavio”

CHIETI – Poste Italiane festeggia la Festa della Mamma, in calendario domenica 12 maggio, promuovendo anche in provincia di Chieti diverse iniziative a sostegno della parità di genere. L’Azienda, ad esempio, ha pensato per le neomamme un percorso dedicato “Lifeed genitori” e il programma “Mums at work”, che hanno rispettivamente l’obiettivo di valorizzare le competenze maturate dalle dipendenti durante l’esperienza genitoriale e di facilitare il rientro al lavoro dopo la maternità.

La testimonianza di Enrica Tacconelli, operatrice di sportello nell’ufficio postale di Chieti Centro (via Spaventa), è un perfetto esempio dell’attenzione che l’azienda dedica ai propri dipendenti. Enrica è una delle 12 mamme dipendenti in provincia di Chieti (42 in Abruzzo) che in questi ultimi mesi hanno usufruito delle misure previste nell’ambito delle politiche della famiglia.

Trentotto anni, chietina doc, laureanda di Architettura all’Università di Chieti-Pescara, è sposata con Rino ed è mamma di Giulio (3 anni a luglio) e Flavio (1 anno a luglio). È entrata in Poste nel 2014, come sportellista nell’ufficio postale di Chieti Stazione (via Pescara) e con un contratto part-time. Da novembre 2020, quando il suo contratto si è trasformato in full-time, lavora nella sede di via Spaventa a Chieti Alta, nello storico Palazzo delle Poste.

A novembre scorso, terminato il periodo di maternità, è rientrata al lavoro: “Il rientro – spiega – è stato del tutto naturale e voluto. Dopo tanti cambiamenti e novità che porta l’arrivo di un bimbo, tornare in un posto che conosci bene ti fa sentire al sicuro. Riporta stabilità nella vita. Probabilmente anche l’aver lavorato per tanti anni part-time mi ha facilitato nel riprendere la routine dopo diversi mesi senza particolari difficoltà”.

Sul suo lavoro: “La dinamicità è uno degli aspetti che preferisco. Ogni giorno si presentano sfide diverse per le molteplici richieste di ogni singolo utente che incontro. Mi piace trovare in fretta una soluzione che sia in linea con le esigenze del cliente. È stimolante. L’aspetto collaborativo è senz’altro fondamentale in questo processo ed è sicuramente un altro punto importante del mio lavoro”.

La dipendente si sofferma su questo periodo della sua vita, tra impegni lavorativi e familiari: “Per conciliare al meglio sto beneficiando dell’orario di lavoro ridotto fino al compimento del primo anno di Flavio. Questa grande possibilità, che l’Azienda mette a disposizione delle neo mamme, mi ha permesso di poter rientrare a distanza di quattro mesi dalla nascita di entrambi i nostri figli”.

Sempre a proposito di conciliazione tra lavoro e vita privata: “Per me sono due aspetti che si conciliano adeguandosi di volta in volta alle situazioni che si presentano. Il lavoro è il mio punto fermo, il resto segue un percorso più “creativo”, spesso fatto di improvvisazione e riorganizzazione. Inoltre, una rete di supporto solida come famiglia e strutture per l’infanzia aiutano il processo”.

La nascita di Flavio, il 3 luglio scorso, è stata “salutata” da Poste Italiane con il “fiocco giallo”, l’iniziativa dedicata ai dipendenti neogenitori che prevede l’invio di un cofanetto giallo contenente prodotti per l’infanzia di prima qualità. “Ho conosciuto questa iniziativa grazie ad un articolo di stampa e ho subito aderito. La procedura per la richiesta è stata semplicissima. Dopo appena qualche giorno ho ricevuto una bellissima scatola contenente prodotti più svariati sia per mamma che per bambino: un pensiero davvero gradito e ben pensato”.

Inevitabilmente il tempo da dedicare solo a lei adesso non è molto, ma Enrica riesce comunque a coltivare qualche passione: “Prima di diventare genitori le passioni spaziavano dai viaggi alla palestra, dai concerti al cinema. Ora rimane del tempo solo per la lettura, allenamenti sporadici in casa, qualche serie tv, molta musica ed il mio grande amore: la cucina, una passione che vorrei consegnare anche ai miei figli. Giulio, il nostro primo bimbo, ha mosso i suoi primi passi proprio nella nostra grande cucina mentre io preparavo una cena per amici. Segno che è un posto dove si sente al sicuro e tranquillo. Proprio come per me!”.

Cartolina e annullo filatelico per la Festa della Mamma. Poste Italiane celebra la Festa della Mamma con una colorata cartolina filatelica, in provincia di Chieti disponibile negli uffici postali con sportello filatelico di Chieti Centro (via Spaventa) e Vasto (via Giulio Cesare), oltre che sul sito poste.it. Fino al 13 maggio, inoltre, sarà possibile chiedere anche l’annullo lineare, da utilizzare insieme a quello a datario mobile.