Festa Internazionale della Musica, il programma 2023 ad Atessa

ATESSA – Il Comune di Atessa aderisce alla giornata internazionale della musica. L’iniziativa -promossa dal Ministero della Cultura, dalla SIAE, dalla AIPFM (Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica) e dalla Commissione Europea- segna l’inizio dell’estate in Europa e coinvolge in contemporanea oltre 600 città italiane e più di diecimila artisti.

“Il Centro storico di Atessa, che per la prima volta accoglierà questo evento europeo – dice il Sindaco Giulio Borrelli – si trasformerà in un palcoscenico diffuso per ospitare artisti professionisti e dilettanti: si esibiranno in una rotazione variegata di generi musicali (pop, classica, jazz, rock, afro, bossanova, folk, musica da parata, blues, liscio, disco, canto, rock’n’roll). Gli iscritti sono già moltissimi. Ringraziamo ognuno di loro che, con entusiasmo, si esibirà gratuitamente per diffondere i valori della musica all’insegna della gioia e condivisione. Così come ringraziamo le emittenti radiofoniche regionali Radio Delta 1 e Radio Studio 5 per la loro partecipazione”.

Calorosa risposta anche da parte delle attività commerciali che collaboreranno in vario modo alla buona riuscita della Festa.