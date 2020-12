Festa di Santa Barbara 2020 il saluto di D’Alberto ai Vigili del Fuoco

TERAMO – “La patrona dei Vigili del Fuoco, Santa Barbara, è figura virtuosa, scelta per comprovare la capacità di fare fronte al pericolo con coraggio, con competenza e anche con particolare ed assoluta abnegazione. In questo 2020 la Festa di Santa Barbara coincide con un periodo di straordinaria eccezionalità, nel corso del quale i Vigili del Fuoco sono stati chiamati, e lo sono ancora, ad una presenza capillare, attenta.

E’ perciò con particolare partecipazione che saluto e ringrazio oggi i Vigili del Fuoco. E’ un saluto che assume quasi naturalmente una duplice sfaccettatura: intanto a rivolto per ciò che fanno “ordinariamente”, termine che suona davvero inappropriato se si considera la natura comunque eccezionale del loro lavoro; e poi per la preziosa presenza in questo tempo così difficile, ulteriore prova di una attenzione, di uno spirito di servizio, di una professionalità che sono vanto loro e tesoro nostro.

Competenza, coraggio, presenza, perizia, decisione, sostegno.. cos’altro aggiungere a tutto ciò per descrivere l’impegno dei Vigili del Fuoco, per raccontare ciò che sono e come appaiono a tutti noi? C’è una sola parola che può dare risposta ad una presenza così efficiente: la gratitudine. Una gratitudine che si esprime con l’ammirazione per un servizio prezioso e lo stupore per una competenza tanto efficace.

I cittadini di Teramo sono legati da profonda familiarità e benevolenza con il corpo dei Vigili del Fuoco e pertanto interpreto questo mio saluto come l’espressione dei sentimenti che la città prova e vuole manifestare verso di loro.

D’altronde negli ultimi anni, questo vincolo di stima, e starei per dire affetto, si è rafforzato proprio per l’attività dei Vigili a seguito del sisma ed ora per quanto stanno facendo per fronteggiare le conseguenze dell’epidemia. In questi difficilissimi anni, e in particolare in questo 2020, essi si sono mostrati non solo preparati e abili ma hanno manifestato le loro straordinarie qualità umane, con la loro vicinanza alla gente in un momenti tanto pesanti e angosciosi.

Perciò posso dire, confortato dalla prova dei fatti, che i Vigili del Fuoco sono un autentico punto di riferimento anche per le istituzioni, che possono vantare la loro collaborazione nelle situazioni dove è richiesta una indiscussa capacità d’azione.

Grazie perciò, a tutti i Vigili del Fuoco, che con lo straordinario valore e l’instancabile impegno quotidiano, fatto di passione per la collettività e di altissima professionalità, sono anche esempio di passione civile e profonda umanità” sono queste le parole del sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto in occasione della festa di Santa Barbara, protettrice dei Vigili del Fuoco.