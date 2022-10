Festa della Vendemmia – Il Vigneto delle Fate 2022 al “Di Poppa-Rozzi”

TERAMO – Venerdì 7 ottobre, alle ore 19:00, si terrà la seconda edizione della “Festa della Vendemmia” presso il Polo Agrario di Piano D’Accio dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Di Poppa-Rozzi”. Una festa all’insegna della tradizione, della musica e dei prodotti del nostro territorio.

“In questo secondo anno il tema sarà il Vigneto delle Fate, per portare i nostri ospiti in una dimensione nuova, in cui l’uva e tutto il mondo che c’è dietro la sua lavorazione trasportano in un’atmosfera nuova, magica, per l’appunto fatata”. Commenta così la Dirigente Scolastica, prof.ssa Caterina Provvisiero.

“La vendemmia esercita da sempre un grande fascino su tutte le persone. Per le sue radici antiche, intrecciate nella Storia. Per la ritualità di gesti e azioni, che uniscono in un momento di festa una famiglia o persino un’intera comunità. Per il significato simbolico di cui si carica, a cavallo tra lo spegnersi della stagione estiva e l’accendersi dei colori dell’autunno, tra fine e inizio. È un momento di grande potenza evocativa, ricco di profumi, pieno di speranze e possibilità che si raccolgono nelle tinozze, nelle botti, nelle bottiglie. È lavoro, ma anche condivisione. È festa. È vita. È magia”. Così recita l’invito che l’istituto lancia a tutta la comunità provinciale teramana e non solo.

Il prezzo dell’entrata avrà il costo di 20€ e servirà a trascorrere una serata emozionante tra i sapori, gli odori e la tradizione della nostra terra con il grande lavoro degli studenti, dei docenti e dei tecnici dei poli Agrario e Alberghiero dell’I.I.S. “Di Poppa-Rozzi”.