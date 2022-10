Tornareccio Regina di Miele: il programma dell’edizione 2022

Il prossimo weekend dell’8 e 9 ottobre nella capitale abruzzese del miele ci saranno stand, degustazioni, eventi, ospiti e intrattenimento

TORNARECCIO – Conto alla rovescia per la 16esima edizione di Tornareccio Regina di Miele che si terrà sabato 8 ottobre e domenica 9 nella nota capitale abruzzese del miele. Il centro storico del paese sarà pieno di festa, con stand espositivi, presentazioni, degustazioni, incontri e tanto intrattenimento per grandi e piccini. La vetrina del gusto e delle eccellenze aprirà i battenti sabato alle ore 11.00 con l’inaugurazione della mostra mercato del miele e dei prodotti tipici che resterà aperta per tutto il weekend.

Novità di quest’anno è la prima edizione del concorso “Stand Tornareccio Regina di Miele”, che eleggerà, con il voto dei visitatori, lo spazio espositivo che più rappresenta l’evento. “Con questa iniziativa – spiega il sindaco di Tornareccio Nicola Iannone – abbiamo voluto dare ancora più importanza agli espositori che sono il motore della manifestazione. Dopo due anni di pandemia che ha avuto grandi conseguenze sull’evento e soprattutto sulle aziende, vogliamo rimettere al centro gli attori principali di un settore che ha sofferto fortemente le limitazioni alle quali siamo stati sottoposti in questi ultimi tempi”.

PROGRAMMA 2022

E saranno gli stessi espositori a curare i due appuntamenti “stand in vetrina” previsti nella due giorni: “Alla scoperta del nuovo prodotto: meraviglie polline, propoli e pappa reale” a cura dell’Apicoltura Luca Finocchio (sabato ore 16.45) e “Ripartiamo dal Cuore delle api” curato da Apicoltura Tieri e Azienda agricola La Tavola dei Briganti (domenica ore 15.15).

“Il mondo del miele , tra nuove opportunità e tradizione” è il titolo del convegno che si terrà la domenica mattina (ore 10.30) con la partecipazione di Giancarlo Naldi, direttore dell’Osservatorio nazionale del miele, Luigi Iacovanelli, presidente dell’Associazione Apicoltori Professionisti d’ Abruzzo, il senatore Alberto Bagnai, l’assessore all’Agricoltura della Regione Abruzzo Emanuele Imprudente, l’assessore regionale all’Urbanistica e Territorio Nicola Campitelli, l’assessore al Turismo della Regione Abruzzo Daniele D’Amario e altre autorità.

Subito dopo il convegno ci sarà la premiazione del concorso nazionale “Tre Gocce d’Oro – Grandi Mieli d’Italia” sezione Grandi Mieli d’Abruzzo, durante il quale saranno premiati i grandi mieli abruzzesi. L’incontro di domenica sarà anche l’occasione per rivivere l’antica e affascinante tradizione dell’apicoltura con la proiezione del documentario “Apicoltura, volti e storie di una tradizione senza tempo”.

Il racconto del passato e la ricchezza che ne consegue si ripropone nel programma di Tornareccio Regina di Miele con lo spettacolo “El vestido de Dora” di Maxi Manzo (domenica ore 18.00). L’autore, vincitore del Premio Flaiano di Italianistica 2022, racconterà attraverso un coinvolgente viaggio fatto di musica, danza e teatro, il suo legame con Tornareccio, paese natio di sua nonna Dora.

“Non mancheranno, come avviene tutti gli anni – annuncia il sindaco Iannone – le visite guidate alle aziende di apicoltura che sono una vera ricchezza per il nostro territorio e i tour alla scoperta del centro storico, curati dall’Associazione Amici del Mosaico Artistico di Tornareccio. Altra splendida realtà, quella dei mosaici, per la quale il nostro paese si distingue a livello nazionale”.

A completare il ricchissimo cartellone di eventi dell’8 e 9 ottobre, ci saranno le presentazioni dei libri “Il gusto dei proverbi” di Antonietta Campitelli (sabato ore 14.45) ed “Etichettatura del miele” di Francesco Giancristofaro (domenica alle 14.45). E poi artisti di strada, spettacolo di bolle di sapone e spettacolo di burattini per i più piccoli. Tanta musica dal vivo con Denny Costantini e Victoria Carpenco (sabato ore 17.30), Marco Bomba e dj Antonio Pomponio (sabato ore 19.00), Disco Live Project (sabato alle 21.00), il Coro Contrappunto (domenica ore 12.00). E l’esclusiva partecipazione del pilota di motociclismo Nicola Gianico, che parteciperà all’evento in entrambe le giornate.

L’appuntamento con il gusto, gli approfondimenti e le curiosità legate al mondo del miele, e non solo, è per il prossimo fine settimana a Tornareccio.