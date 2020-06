Festa della Repubblica 2020, il pensiero della Brandiferri

La Consigliera di Parità della Provincia di Teramo ha depositato una rosa rossa sulla lapide posta sul ponte sul Saline a Città Sant’Angelo intitolato a Filomena Delli Castelli

TERAMO – In occasione della Festa della Repubblica la Consigliera di Parità della Provincia di Teramo Monica Brandiferri depone una rosa rossa sulla lapide posta sul ponte sul Saline a Città Sant’Angelo intitolato a Filomena Delli Castelli, per ricordare le due donne abruzzesi, Filomena Delli Castelli e Maria Federici Agamben, e tutte le ventuno donne che hanno fatto parte dell’Assemblea Costituente.

“Per le donne – afferma la Consigliera di Parità Brandiferri – la data del 2 giugno rappresentò una primavera del tutto eccezionale in quanto per la prima volta poterono prendere parte alla vita politica attraverso la possibilità di votare. Le donne conquistarono la libertà di scegliere, di esprimere i loro ideali, le loro aspettative, in quanto in precedenza non potevano accedere a vari ruoli amministrativi e istituzionali, erano sotto la patria potestà di un uomo (prima il padre, poi il marito) e non avevano riconosciuta la parità all’interno della famiglia.

In occasione della Festa della Repubblica ho voluto ricordare simbolicamente le due donne abruzzesi che fecero parte della Costituente e che, insieme alle altre ventuno donne, favorirono l’introduzione nella Costituzione di articoli inerenti temi importanti come la famiglia, i principi di parità, l’infanzia, l’emancipazione femminile, che hanno costituito la base per la trasformazione non solo delle leggi ma della vita e dello stesso modo di pensare delle donne italiane, e seppero individuare gli strumenti necessari per perseguire e ottenere la parità. Da questo momento inizia il cammino della cittadinanza attiva, delle pari opportunità ma soprattutto delle libertà femminili, per il riconoscimento delle quali ancora oggi ci sono battaglie da portare avanti. Nella consapevolezza del difficile momento attuale, il mio augurio è che uomini e donne possano operare insieme e fornire un contributo decisivo per superare la crisi e per guardare al futuro con fiducia”.