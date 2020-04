Festa della Liberazione 2020: la celebrazione a Lanciano

Il Sindaco Pupillo ha ricordato come all’epoca del fascismo si fossero davvero perse le libertà, ai tempi del Covid piccole libertà

LANCIANO -Il sindaco di Lanciano, Mario Pupillo, in occasione della celebrazione del 75° anniversario della Liberazione, svoltasi dinanzi al Monumento dei Caduti, in piazza Plebiscito ha dichiarato che oggi, a causa del distanziamento sociale dettato dall’emergenza Coronavirus, stiamo perdendo piccole libertà. Grandi libertà furono, invece, quelle che si persero nel periodo fascista. Per questi ha voluto ricordare gli eroi Martiri Lancianesi e la Brigata Maiella.

Pupillo ha poi detto che quest’anno avrebbe dovuto accompagnare 30 studenti ad Auschwitz per ricordare e raccogliere il senso della libertà e della democrazia per essere non solo testimoni ma promotori capaci di riverberare sulla cittàcosa è stata la guerra, la strage dei fascisti e nazisti in questi territori. “Non vogliamo dimenticare perché crediamo nella libertà e democrazia. L’Europa ora è criticata, ma in questi anni non abbiamo avuto guerre; certo che la vogliamo solidale”, ha concluso il Sindaco.