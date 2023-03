Festa della Donna 2023: due concerti per Maria Gabriella Castiglione

CORFINO – In occasione della Festa della Donna, la pianista Maria Gabriella Castiglione si esibira’ l’8 marzo 2023 h 18 alla cattedrale San Pelino a Corfinio (AQ) e sabato 11 marzo 2022 presso la Sala Polivalente a Canistro (AQ).

Maria Gabriella Castiglione dichiara: “La Giornata Internazionale dei diritti della Donna, spesso comunemente chiamata Festa della Donna, è intitolata ai decenni di strenue lotte grazie alle quali sono stati finalmente riconosciuti i diritti e il ruolo attivo e paritario delle donne nella società odierna. Nel mese dedicato alla Storia delle Donne, si onorano i traguardi raggiunti in campo sociale, culturale,economico e politico, nella consapevolezza che ci sono molte altre mete da raggiungere. Tra queste, l’effettiva uguaglianza di genere e l’eliminazione delle discriminazioni e delle violenze che le donne continuano a subire nel mondo, ribadite nell’Obiettivo 5 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite”.

Ascolteremo un percorso musicale intenso, suggestivo e singolare come lei sa fare da anni coinvolgendo spettatori di tutte le eta’, interpretando musiche di autori classici come Bach, Chopin, Rachmaninov ai moderni come Piazzolla, Sakamoto, Glass, Nyman ,Hisaishi, Tiersen, con una intensita’ che rapisce l’anima ed il cuore. Tecnicamente Maria Gabriella , dotata di poliedricita’ e forza, ma intimamente di rara commozione , quasi a voler conoscere ogni singolo spettatore, percorrendo , attraverso le note vibranti, il cuore di ognuno.

Si autodefinisce “artista indipendente” perche fuori da tutte le convenzioni , dalla politica, dai sistemi, ma guidata da uno spirito ribelle ma austero, severo ma anarchico, libera da tutto e tutti. La sua solitudine interiore l’ha sempre portata a crescere nello studio per cercare di evolversi lontana dalle mode di ogni genere,le sue “ contraddizioni” indicano lo spirito artistico che la contraddistingue da sempre, cavalcando centinaia di palchi da tantissimi anni. Maria Gabriella Castiglione, pluripremiata anche dalla presidenza della repubblica, sceglie l’arte come sopravvivenza e modus vivendi , unica donna in Abruzzo cosi attiva musicalmente rappresenta per la Festa della donna un punto di riferimento cultural . Penso che chi ha modo di conoscerla ed ascoltarla non puo’ dimenticarla mai.E’ lei. Maria Gabriella Castiglione. Prof. Renato Caldarale