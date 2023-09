Festa della Beata Vergine Addolorata a Casemolino di Castellalto 2023

CASEMOLINO DI CASTELLALTO – Nel weekend dal 15 al 17 settembre, Casemolino di Castellalto si prepara a celebrare la Festa della Beata Vergine Addolorata. Un evento che, oltre ad esprimere profonda devozione religiosa, si propone come un’occasione di incontro e di divertimento per la comunità e per tutti coloro che decidono di parteciparvi.

La festa, organizzata dagli abitanti del paese con la partecipazione della neonata associazione “Casemolino nel Cuore”, avrà inizio venerdì 15 settembre alle 19:00 con la recita del rosario, a cui seguirà la Santa Messa. A partire dalle 21:00, la serata sarà animata dalla musica popolare dell’associazione culturale La Torre.

Il sabato si tinge di leggerezza e gioco. Dalle 15:00, grandi e piccini sono invitati a partecipare ai giochi popolari, con una gara di briscola in programma e, per i bambini, una caccia al tesoro e lo spettacolo “Le storie di Mister Oz”, ideato e interpretato dal carismatico Mario Villani. E con l’arrivo della sera, nuovamente momenti di spiritualità con la recita del rosario e la santa messa, seguiti dal ritmo coinvolgente dei Radio Vintage alle 21:00.

Domenica, la giornata si aprirà con la Santa Messa alle 10:30. Nel pomeriggio, a partire dalle 17:00, le note della banda di Forcella riecheggeranno per le vie del paese. Un appuntamento particolarmente sentito è quello delle 18:00, con la recita del rosario e la Santa Messa presieduta dal vescovo della diocesi di Teramo-Atri, S.E. Mons. Lorenzo Leuzzi. Emozione e tradizione si fonderanno alle 19:30, quando si terrà la processione per le vie del paese, culminante con uno spettacolo pirotecnico. E per concludere in bellezza, alle 21:00, spazio all’intrattenimento musicale con Roppoppò.

Durante tutte e tre le serate, sarà possibile intrattenersi in allegria, gustando cibo e bevande.