Festa della Bandiera Blu a Martinsicuro mercoledì 28 luglio

MARTINSICURO – Mercoledì 28 luglio, a partire dalle ore 21:00 presso la Rotonda Las Palmas, si terrà la “Festa della Bandiera Blu”, un evento organizzato e fortemente voluto dal Comune di Martinsicuro per celebrare la riconquista, dopo 8 anni, dell’importante riconoscimento internazionale assegnato dalla FEE (Foundation for Environmental Education) e che premia le località turistiche balneari che soddisfano criteri di qualità relativi alla pulizia delle spiagge, delle acque di balneazione ed ai servizi offerti.

La serata prevede i saluti e gli interventi istituzionali degli amministratori cittadini, del Presidente della FEE Italia, Claudio Mazza, dei vertici locali della Capitaneria di Porto, dei Carabinieri, della Ruzzo Reti SpA, della Poliservice e rappresentanti degli operatori turistici. A seguire lo show dei comici e cabarettisti Max Pieriboni e Bruce Ketta noti al grande pubblico per la loro partecipazioni a trasmissioni nazionali come Zelig e Colorado. La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-covid e del distanziamento sociale.

“Ci teniamo, ancora una volta, a ringraziare di cuore quanti hanno reso possibile la riconquista della Bandiera Blu, a cominciare dagli uffici comunali preposti che hanno lavorato alla presentazione della domanda, i vertici della Capitaneria di Porto, i Carabinieri, la Ruzzo Reti SpA che, in questi anni, ha svolto importanti interventi per migliorare la depurazione sul territorio comunale, la Poliservice che garantisce il servizio di igiene urbana. E’ poi un onore ospitare a Martinsicuro, per questa serata, i vertici italiani della Fee e il Presidente che, con la loro presenza, dimostrano la vicinanza e l’attenzione della Fondazione al nostro comune” dichiarano, a nome dell’Amministrazione, il Sindaco Massimo Vagnoni e l’Assessore all’Ambiente Marco Cappellacci. “Abbiamo deciso di festeggiare la storica riconquista della Bandiera Blu anche con una serata di allegria e comicità da dedicare a tutti i nostri concittadini e ai turisti che hanno scelto di passare le proprie vacanze sul nostro territorio”.