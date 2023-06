Festa del Carciofo di Prezza 2023: il programma completo

PREZZA – Nel territorio di Prezza si produce dell’ottimo olio d’oliva, vino in particolare Montepulciano d’Abruzzo, pesche e, soprattutto, si coltiva una specie pregiata di carciofo che rappresenta il prodotto tipico della zona con proprietà benefiche conosciute fin dall’antichità. In onore di questa prelibatezza locale viene organizzata annualmente una festa nell’ambito della quale è possibile assaggiare il “Carciofo di Prezza” preparato nei modi più svariati. La festa, oltre al prelibato ortaggio, offre anche la possibilità di assaggiare l’ottimo olio e di apprezzarne le proprietà organolettiche. Rinomato nel mondo grazie all’elevato contenuto di principi attivi e alla eccellente qualità produttiva è l’Aglio rosso della frazione Campo di Fano, celebrato nell’annuale sagra di fine Luglio.

PROGRAMMA

Il programma si svilupperà nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 giugno 2023. Nella prima giornata stand aperti dalle ore 19 quindi in serata spazio alla musica della Salento Funk Orchestra e a seguire Dj set by MT. Nella seconda stand aperti dalle ore 12 e programma che si apre dalle ore 11.30 con la Little Swing Band con il loro swing road itinerante. Alle 13 si balla con la pizzica e taranta dei Figli di Puglia e alle 16.30 tributo a Dalla e De Gregori. Alle ore 18 D’Amore e … D’altre storie nel centro storico mentre alle 18.30 musica pop rock con i Lui è peggio di me. La sera dalle 21 spazio al tributo a De André con Le storie di Faber.