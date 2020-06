Festa dei Bersaglieri a Pescara, il programma 2020

PESCARA – Ricorre oggi, 18 giugno, il 184simo della fondazione del Corpo nazionale dei bersaglieri. Le “piume” più celebri d’Italia e non solo, emblema di arditezza e amor patrio, onoreranno Pescara sabato prossimo 20 giugno con la “Festa del Corpo dei Bersaglieri” per celebrare sì l’anniversario della nascita di questa specialità militare di Fanteria, risalente al 1836, ma anche per rinnovare il legame con la città adriatica già medaglia d’oro al valore civile per aver dato prova di abnegazione e fedeltà alla Patria durante gli eventi bellici.

PROGRAMMA

Un legame che emerge tutto nel programma della festa di sabato che prevede:

alle ore 10:00 – Piazza della Repubblica –

Partenza della fanfara dei Bersaglieri in congedo “La Dannunziana” che percorrerà Corso Umberto;

alle ore 10:30 – Piazza della Rinascita –

Miniconcerto con esecuzione di brani bersagliereschi e di musica leggera

alle ore 11:30 – Piazza Santa Caterina da Siena (monumento ai bersaglieri) –

Deposizione di una corona di alloro al monumento ai Caduti.