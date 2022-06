Festa dei Compari a Fiore a Torrevecchia Teatina: ecco quando

Festa del San Giovanni tradizionale e popolare abruzzese il 23 Giugno a cura dell’Associazione Culturale Compagnia Tradizioni Teatine

TORREVECCHIA TEATINA – La Compagnia Tradizioni Teatine organizza la notte più magica che c’è: Il San Giovanni 2022 – Festa dei Compari a Fiore presso Castelferrato di Torrevecchia Teatina

Il San Giovanni è la più ricca di significati e riti magici dell’antica tradizione abruzzese, nota come la Festa dei Compari a Fiore.

Numerose attività laboratoriali verranno realizzate nel corso della serata a partire dalle 18:00 con l’inaugurazione della restaurata Fonte di Castelferrato a cura dell’Associazione artistica Kalòs. In questo giorno i babilonesi festeggiavano il matrimonio del sole, il fuoco, con la luna, l’acqua e nell’antica Roma si celebrava “Fors Fortuna” dea della casualità. La figura di San Giovanni Battista ha dunque assorbito in sé molti degli antichi culti del sole da cui gli usi di bruciare i falò e i riti della rugiada e dell’acqua con cui battezzava, simbolo della purificazione e della rinascita che vogliamo ricordare con il Florilegio, la preparazione dell’Acqua di San Giovanni e la benedizione dei Ramajetti, curata dall’Associazione Culturale Compagnia Tradizioni Teatine.

Proseguiranno alle ore 19:30 le letture de “La Figlia di Iorio” versione dialettale di Raffaele Fraticelli a cura di Teatro Instabile regia P. Toppi, presso il ristorante la Castellana.

Si condividerà alle ore 20:30 la cena dei Compari a fiore con il timballo, polpette vegetariane con pesto aromatico, insalata floreale, aspic di frutta, accompagnati dal buon vino per onorare la festa. Seguiranno i laboratori di canti, balli, musica e scopriremo insieme il profondo significato del “Ramajetto”, mazzolino da donare al compare presso la fonte alle ore 22:00, simbolo di unione indissolubile dei Compari saldato dal rito magico lustrale. Concluderemo la serata con l’accensione e salto del fuoco per consolidare i compari e la quadriglia in piazza.

Inoltre, vi sarà il mercatino con prodotti locali realizzati seguendo le antiche tradizioni, la pesca di beneficenza ed i giochi popolari “come na vot” che accompagneranno tutta la serata di festa.

Evento organizzato nel rispetto della vigente normativa CoVid19, con previa prenotazione al 3401980096.

Compagnia Tradizioni Teatine

Gruppo dedicato alla rievocazione e rivitalizzazione delle tradizioni popolari locali, patrimonio culturale materiale ed immateriale abruzzese che da oltre 30 anni svolge attività di ricerca, valorizzazione, tutela e divulgazione. La Compagnia Tradizioni Teatine è il frutto attivistico del Centro di Antropologia del Territorio e turismo d’Abruzzo dell’Università D’Annunzio di Chieti, il quale vanta una delle più grandi collezioni di abiti della tradizione popolare, il Museo Abiti e Tessiture Tradizionali Abruzzesi allestita presso Palazzo Valignani a Torrevecchia Teatina.