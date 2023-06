Il 30 giugno il centro marsicano ospiterà circa 150 auto e prototipi delle “Rosse” più esclusive del pianeta. le modifiche alla viabilità

CELANO – Per un giorno la piazza di Celano si trasformerà in una sorta di autodromo in miniatura, bolidi rosso fiammante schierati alla partenza e il rombo caratteristico del motore Ferrari in sottofondo. Venerdì 30 giugno, infatti, farà tappa a Celano la “Ferrari Cavalcade”, l’evento di altissimo profilo sportivo che ogni anno raduna le “Rosse” più esclusive del pianeta e le porta sulle strade più suggestive d’Italia.

Sarà, quindi, una giornata speciale per la Città di Celano che potrà ospitare una manifestazione, alla quale parteciperanno circa 150 auto e prototipi delle Ferrari più esclusive e tra le più famose al Mondo, in quanto viene svolta in diversi paesi esteri come Marocco, Abu Dhabi, Francia, Inghilterra, Montecarlo e Emirati Arabi e altri.

Le “rosse di Maranello” dedicheranno il percorso panoramico e turistico all’Abruzzo, con la scelta dell’organizzazione di sfilare e sostare per diverse ore della mattina nella Città di Celano.

“Tutto è pronto per accogliere nel migliore dei modi i bolidi rossi che parteciperanno al Ferrari Cavalcade 2023, l’evento planetario promosso dalla casa di Maranello che viene ospitato solo ed esclusivamente in alcune parti del mondo, scelte tra le più suggestive ed iconiche. Per la nostra Città sarà una giornata particolare, di grande impatto mediatico e per molti versi storica, essendo stata inserita nel tour che vedrà protagonisti circa 150 equipaggi a bordo delle potenti e ammirate autovetture, sogno di tutti noi”. Così il Sindaco di Celano Settimio Santilli.

“Sarà un’occasione unica per la Città di Celano – gli ha fatto eco Toni Di Renzo, consigliere comunale con delega al Turismo – che farà da cartolina turistica ai tanti collezionisti e possessori di Ferrari che quel giorno arriveranno a Celano. Un’occasione da non perdere per far scoprire ai partecipanti provenienti da tutto il mondo, le bellezze e gli scorci del territorio di Celano, concludendo la visita presso la cornice del maestoso Castello Piccolomini”.

Le vetture arriveranno a Celano da Avezzano, effettuando il seguente percorso: SS696, Via Fontegrande, Via Roma Piazza IV Novembre (area di sosta). Si prevede l’arrivo della prima Ferrari alle ore 11:00, l’ultima arriverà circa 60 minuti dopo. La colonna (scortata dalla Polizia Stradale) sarà anticipata da tre vetture apripista, la prima delle quali arriverà circa 1 ora e 15 minuti prima della prima macchina in gara. Il passaggio del convoglio si ritiene concluso al transito della vettura scopa (vettura con i bolli sulle portiere raffiguranti una bandiera a scacchi). Tutti i mezzi facenti parte della manifestazione saranno contraddistinti da bolli riportanti il logo della manifestazione.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, ai fini della migliore riuscita dell’evento, è prevista la chiusura completa e temporanea di Piazza IV Novembre e Largo Beato Tommaso da Celano, stabilendo un percorso alternativo alle auto provenienti da via Roma e da via Oreste Ranelletti, dalle ore 08:00 alle ore 14:00 e comunque fino al termine della manifestazione; è autorizzata la sosta ai circa 150 prototipi Ferrari sulla Piazza IV Novembre, Largo Beato Tommaso e nei parcheggi antistanti il Municipio di Celano e le attività commerciali.

Sempre per garantire un’ottimale svolgimento della manifestazione è stata inoltre prevista la chiusura con annesso divieto di sosta e sempre negli stessi orari, di Via Luigi Giuliani, Corso Umberto e Via Castello, comprensiva di Largo Cavalieri di Vittorio Veneto (piazzale antistante il Castello) per dar modo ai tanti partecipanti di percorrere a piedi il tragitto del circuito storico di Celano fino al Castello Piccolomini.

Sospeso, infine, il tradizionale mercato del venerdì in Piazza IV Novembre e Piazza Aia, che verrà recuperato in una data successiva data in accordo con le associazioni di categoria.