Ferragosto 2019 a Martinsicuro tra musica e spettacolo

MARTINSICURO – Tutto pronto per i festeggiamenti del Ferragosto a Martinsicuro. Ad allietare la serata di festa ci sarà, come tradizione, musica live in piazza Cavour e, a mezzanotte e mezza, uno spettacolo pirotecnico dal molo nord.

Alle ore 21:30, nella centralissima piazza Cavour, si esibirà la band “Gli Amici dello Zio Pecos”. La formazione marchigiana, nota per le sue apparizioni al fortunato format radiofonico “Lo Zoo di 105” e per le collaborazioni in show televisivi come “Zelig” e “Colorado”, proporrà la sua musica pop d’autore con influenze rock, jazz e indie, per uno spettacolo dal vivo tra i più apprezzati tra le band della nuova generazione che attirerà a Martinsicuro molti fan del genere.

Terminato il live, intorno a mezzanotte e mezza, partiranno i fuochi d’artificio che, come ogni anno, saranno sparati dal porticciolo sul molo nord e andranno a concludere le celebrazioni del Ferragosto truentino.

“L’estate a Martinsicuro e Villa Rosa prosegue nel segno della tradizione, con lo spettacolo pirotecnico che attira sempre tanti appassionati che attendo, con il naso all’insù i fuochi, e con l’esibizione live in piazza Cavour de “Gli Amici dello Zio Pecos” che stanno registrando un grande successo con il loro tour estivo in giro per l’Italia” conferma il primo cittadino di Martinsicuro, Massimo Vagnoni. “Invitiamo tutti, cittadini e turisti, a partecipare alla serata di Ferragosto in piazza, ma gli eventi della stagione estiva 2019 non terminano qui e proseguono in bellezza con tanti importanti appuntamenti lungo tutto il territorio”.