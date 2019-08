Feste patronali San Giovanni Teatino 2019, il programma

Presentati oggi programma religioso e intrattenimenti serali dal 16 al 19 agosto. Cabaret di Gianluca Impastato e concerto di Federica Carta in primo piano

SAN GIOVANNI TEATINO – Presentato il programma religioso in onore del patrono San Rocco e San Pio da Pietrelcina, San Gabriele dell’Addolorata e Sant’Antonio da Padova. Gli intrattenimenti serali con la tribute Banana Republic, l’orchestra “Valli e Palma”, il cabaret di Gianluca Impastato ed il concerto di Federica Carta.

Nuova fase dell’avvincente e coinvolgente calendario del Sangio’ Estate 2019. Venerdì 16 agosto, proprio all’indomani del Ferragosto, prenderà il via la ‘quattro giorni’ di Festeggiamenti in onore di San Rocco, Santa Maria della Speranza, San Pio da Pietrelcina, San Gabriele dell’Addolorata e Sant’Antonio da Padova.

“Con le feste patronali prosegue la grande estate di eventi a San Giovanni Teatino – dichiara il Sindaco Luciano Marinucci – Questa bella sinergia con la Parrocchia San Rocco e con la Pro Loco Primavera 94 ha trasformato la nostra città in un grande palcoscenico di eventi che hanno toccato varie zone del territorio. Sono sicuro che gli eventi della Parrocchia avranno lo stesso successo delle manifestazioni che sono andate in scena finora. Saranno momenti all’insegna della giovialità e della condivisione. Alla Parrocchia va il mio augurio per queste manifestazioni, sempre molto sentite dalla collettività, e ai cittadini rivolgo l’invito per continuare a trascorrere l’Estate con Noi!”.

Il programma religioso dei festeggiamenti inizierà il giorno di Ferragosto con le Sante Messe alle 8, 9.30, 11 e 19 per la Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria. Venerdì 16 agosto: Festa del Patrocinio di San Rocco e giorno di visita dei pellegrini con l’esposizione solenne del reliquario di San Rocco, dono del Patriarca di Venezia (Sante Messe alle 8, 9.30, 11 e 19). Sabato 17 agosto: Festa in onore di San Gabriele dell’Addolorata con Santa Messa alle 19. Domenica 18 agosto: Festa di San Rocco con Sante messe alle 8, 9.30, 11 e, alle 19, la Santa Messa Solenne e la Processione con la Statua di San Rocco e la distribuzione del pane benedetto di San Rocco. Lunedì 19 agosto: Festa in onore di Sant’Antonio da Padova (Santa Messa alle ore 19) e San Pio da Pietrelcina (Santa Messa alle 10).

“La festa del nostro patrono San Rocco – dichiarano don Massimo e don Ettore – ogni anno ci dà l’opportunità di ritrovarci tutti insieme per ringraziare il Signore per tutti i benefici che per il suo immenso amore di dona quotidianamente. L’esempio di grande evangelizzazione e di carità del nostro patrono di sproni ad una vita cristiana sempre più improntata all’ascolto della Parola di Dio. Questo ci aiuterà a costruire una comunità di fede sempre più accogliente e solidale. Un grazie particolare al comitato feste che ogni anno porta avanti, non senza difficoltà, la tradizione delle feste patronali per esprimere la nostra fede e rinverdire la devozione verso San Rocco e nostri protettori Sant’Antonio, San Gabriele e San Pio, e sul loro esempio contribuire alle necessità della parrocchia e dei parrocchiani. Un grazie speciale all’Amministrazione comunale di San Giovanni Teatino e la Pro Loco ‘Primavera 94’ per la positiva collaborazione”.

“Lo scorso 3 agosto – concludono don Massimo e don Ettore – abbiamo celebrato la Festa di Santa Maria della Speranza, fissando la ricorrenza, per gli anni futuri, al primo sabato di agosto”.

Gli intrattenimenti serali prenderanno il via venerdì 16 agosto, alle ore 21.30, con Banana Republic, tribute band che prende il nome dal mitico tour del 1979 di Lucio Dalla e Francesco De Gregori. Sul palco Pino Blonna (canta Dalla) e Giuseppe Teodorico (canta De Gregori).Sabato 17 agosto, alle 21, l’orchestra spettacolo romagnola “Valli e Palma”. Domenica 18 agosto, alle 21, reduce da tante trasmissioni di successo (Colorado Cafè, Paperissima Sprint ,Grande Fratello VIP) il cabaret del mitico Gianluca Impastato con i suoi tanti surreali personaggi come Chicco D’Oliva, Mariello Prapapappo. Sempre domenica 18, ma di mattina alle 9, è in programma l’esibizione del compresso bandistico e majorettes “Città di Atessa”. Gran finale, alle 21.30 di lunedì 19 agosto con il grande concerto del Popcorn tour di Federica Carta, bravissima cantante, appena 20enne, che da Amici (di Maria De Filippi) del 2017 e arrivata ad essere protagonista dell’ultimo Sanremo con “Senza farlo apposta” canzone amata di giovanissimi e non solo.