Fermenti in Comune, ad Avezzano il progetto per giovani

Il Comune di Avezzano ha partecipato al bando di politiche giovanili attraverso il progetto “Si muove la città…giovani menti crescono”

AVEZZANO – Il comune di Avezzano punta a rendere protagonisti i giovani della città. In coerenza con il programma di mandato, l’amministrazione Di Pangrazio ha inteso rispondere al bando ANCI finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e finalizzato a favorire una partecipazione attiva dei ragazzi alla vita delle comunità locali. A tal fine l’amministrazione ha approvato il progetto “Si muove la città…giovani menti crescono” elaborato in collaborazione con le associazioni Delta, Il volo del coleottero, Help handicap, Rindertimi e che prevede azioni per la formazione, l’inclusione, l’uguaglianza tra generi, la cultura. L’iniziativa presenta un costo complessivo di 115.380 euro di cui 90 mila da finanziare con fondi nazionali.

L’amministrazione comunale ha inteso così, come soggetto proponente e capofila della partnership, sposare lo spirito dell’Avviso nazionale dal titolo “fermenti in comune” predisposto dall’Anci (associazione nazionale comuni italiani) per supportare l’avvio di azioni messe in campo dai giovani. “Si prevede – spiega il vicesindaco Di Berardino – siano più di 50 i progetti finanziabili. Abbiamo voluto partecipare anche perché è condivisibile lo spirito dell’iniziativa: si vuole, in buona sostanza, considerare le persone di età compresa tra i 16 e i 35 anni, non solo come fruitori di servizi ma come fonti di idee e proposte innovative”.