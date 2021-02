Fermato in A14 senza patente e carta di identità, denunciato un 25enne

La Sottosezione Polizia Stradale di Pescara Nord ha controllato l’automobilista fermo nell’area di servizio “Alento Est” e provendiente da una zona rossa

PESCARA – Ieri mattina, durante il turno di servizio, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Pescara Nord hanno controllato un automobilista in sosta presso l’area di servizio “Alento Est” dell’A/14, risultato privo di patente e carta di identità.

Lo stesso si è mostrato palesemente agitato durante il controllo e ha fornito delle generalità che gli accertamenti, effettuati successivamente presso le banche dati di Polizia, hanno dimostrato essere false.

Il giovane, infatti, è un venticinquenne disoccupato con numerosi pregiudizi penali a carico ed è privo della patente di guida poiché sospesa dal mese di dicembre per guida sotto l’effetto di alcol.

Il ragazzo è stato denunciato in stato di libertà per aver dato false generalità e ulteriormente sanzionato per aver guidato senza patente e perché trovato fuori dal comune di residenza, Atessa (CH) senza alcuna giustificazione, in violazione all’ordinanza della regione Abruzzo emanata per far fronte all’attuale situazione emergenziale connessa alla diffusione del Covid. L’autovettura che guidava sarà sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi.