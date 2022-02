Diretta Fermana – Pescara: dove vedere la partita in tv e streaming

Domenica 20 febbraio alle 17.30 si gioca Fermana – Pescara, gara valida per la 28° giornata di Serie C. Dove poter vedere la partita

PESCARA – Tra le gare in programma per la ventottesima giornata di Serie C c’é anche Fermana – Pescara, che si giocherà domenica 20 febbraio con calcio di inizio previsto per le ore 17.30. Di seguito informazioni su dove poter seguire l’incontro in diretta e la presentazione dell’incontro con le voci della vigilia e le probabili formazioni.

DIRETTA DELLA PARTITA

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 17.30 si potrà seguire la diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 16.30 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Fermana – Pescara, valida per la ventottesima giornata del Girone B di Serie C, verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C e della Coppa Italia di Serie C.

I convocati del Pescara

33 Di Gennaro Raffaele, 14 Iacobucci Alessandro, 22 Sorrentino Alessandro, 23 Cancellotti Tommaso, 18 Drudi Mirko, 38 Frascatore Paolo, 68 Ierardi Mario, 5 Illanes Julián, 28 Ingrosso Gianmarco, 29 Nzita Mardochee, 3 Rasi Alessio, 27 Veroli Davide, 13 Zappella Davide, 16 Diambo Amadou, 19 De Risio Carlo, 21 Pompetti Marco, 20 Pontisso Simone, 43 Blanuta Vladislav, 11 Cernigoi Iacopo, 97 Clemenza Luca, 7 D’ursi Eugenio, 9 Ferrari Franco, 17 Rauti Nicola

Le dichiarazioni di Auteri alla vigilia

Alla vigilia del match il tecnico del Pescara, Gaetano Auteri, ha minimizzato sul fatto che sarà la terza partita in pochi giorni facendo presente che é un problema comune. Ha detto che la squadra sta bene, c’é chi é più e chi é meno stanco, più acciaccato o meno. Ma, tutto sommato, non ci sono grossi problemi ed é pronta a fare una gara importante. Occorrerà calarsi nel clima agonistico e far prevalere i contenuti tecnici.

L’arbitro

A dirigere l’incontro sarà Domenico Mirabella della sezione di Napoli, coadiuvato da Domenico Mallardi di Bari e Filip Sergiu Petrica di Torino. Quarto ufficiale Elia Tini Brunozzi di Follonica.

La presentazione del match

I marchigiani sono reduci dal successo esterno e sono quindicesimi a quota 25 punti e con un cammino di cinque partite vinte, dieci pareggiate e undici perse, con venti reti segnate e ventidue incassate. Nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto quattro pareggi e una sconfitta siglando due reti e incassandone quattro. Gli abruzzesi vengono dal pareggio casalingo a reti inviolate contro la Virtus Entella e sono e sono quinti in classifica con 43 punti, frutto di undici vittorie, dieci pareggi e cinque, con trentanove gol fatti e trenta subiti. Il bilancio del Pescara nelle ultime cinque partite giocate é di due vittorie, un pareggio e due sconfitte con sette gol fatti e cinque subiti. All’andata, lo scorso 16 ottobre, finì 2-1 in favore della squadra di Auteri.

QUI FERMANA – La Fermana dovrebbe scendere in campo con un modulo 3-5-2 con Ginestra in porta, coadiuvato nel pacchetto arretrato formato da Spedalieri, Urbinati e Scrosta. In cabina di regia Capece con Mbaye e Frediani; sulle fasce Rossoni e Alagna. Davanti Kyeremateng e Marchi.

QUI PESCARA – Auteri dovrà ancora rinunciare all’infortunato Memushaj ma recupera Nzita che ha scontato il turno di squalifica. Probabile modulo 4-2-3-1, con in porta Sorrentino; difesa composta da Zappella, Ingrosso, Drudi e Veroli. In mediana Pompetti e Di Risio; sulla trequarti Clemenza, Pontisso e Rauti, di supporto all’unica punta Cernigoi al posto di Ferrari.

Le probabili formazioni di Fermana – Pescara

FERMANA (3-5-2) Ginestra; Spedalieri, Urbinati, Scrosta; Rossoni, Mbaye, Capece, Frediani, Alagna; Kyeremateng, Marchi. Allenatore: Riolfo (squalificato).

PESCARA (4-2-3-1) Sorrentino; Zappella, Ingrosso, Drudi, Veroli; Pompetti, De Risio; Clemenza, Pontisso, Rauti; Cernigoi. Allenatore: Auteri.