Diretta FeralpiSalò – Pescara: dove vedere la partita in tv e streaming

Giovedì 12 maggio alle ore 20.30 si gioca FeralpiSalò – Pescara, gara valida per la Fase Nazionale dei playoff di Serie C. Dove poterla vedere la partita

PESCARA – Tra le gare in programma per il ritorno del primo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C c’é anche FeralpiSalò – Pescara, che si gioca giovedì 12 maggio, con calcio di inizio previsto per le ore 19. Si riparte dal 3-3 dell’andata quando il Pescara era passato avanti con un colpo di testa di Memushaj ma i verdeblù avevano pareggiato al 21′ con Spagnoli. In avvio di ripresa reti di Di Molfetta e Legati di testa ma Cernigoi e Rauti avevano portato il risultato finale sul 3-3. A questo punto i leoni del Garda avranno invece due risultati utili per passare il turno mentre i biancazzurri dovranno soltanto vincere. Di seguito informazioni su dove poter seguire l’incontro in diretta e la presentazione dell’incontro con le voci della vigilia e le probabili formazioni.

DIRETTA DELLA PARTITA

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 20.30 si potrà seguire la diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 19.30 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C e della Coppa Italia di Serie C. La gara sarà visibile in diretta tv su Sky Sport 254 e in streaming su SkyGo e ONEFOOTBALL.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Marco Acanfora di Castellammare di Stabia, coadiuvato dagli assistenti Francesco Valente di Roma 2 e Giacomo Monaco di Termoli; quarto ufficiali Adalberto Fiero di Pistoia.

La presentazione del match

La Feralpisalò ha iniziato ora i playoff essendosi piazzata al terzo posto nel Girone A, dietro a Sudtirol e Padova, con punti, frutto di venti vittorie, nove pareggi e nove sconfitte con cinquantasei gol fatti e ventinove subiti. Gli abruzzesi, al primo turno dei playoff non erano andati oltre l’1-1 contro la Carrarese e al secondo era finita 2-2 con il Gubbio, ma si sono sempre qualificati in quanto avevano chiuso la stagione regolare con un miglior piazzamento: quinti nel Girone B a quota 65 punti con un cammino di diciassette partite vinte, quattordici pareggiate e sette perse, con cinquantasei reti segnate e quarantuno incassate.

QUI FERALPISALO’ – Vecchi dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con De Lucia in porta e difesa composta al centro da Legati e Bacchetti e sulle fasce da Bergonzi e Corrado. A centrocampo Guidetti, Carraro e Balestrero. Sulla trequarti Siligardi e Miracoli, a supporto dell’unica punta Guerra.

QUI PESCARA – Zauri, che dovrà fare a meno dell’infortunato Drudi e di D’Ursi, ancora squalificato. Dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-2-1, con in porta Sorrentino; difesa composta da Zappella, Illanes, Ingrosso e Nzita. A centrocampo Pompetti, Pontisso e Memushaj; sulla trequarti Clemenza e Rauti, a supporto all’unica punta Ferrari.

Le probabili formazioni di FeralpiSalò – Pescara

FERALPISALO (4-3-1-2) De Lucia; Bergonzi, Legati, Bacchetti, Corrado; Guidetti, Carraro, Balestrero; Siligardi; Miracoli, Guerra. Allenatore: Vecchi.

PESCARA (4-3-2-1): Sorrentino; Zappella, Illanes, Ingrosso, Nzita; Pontisso, Pompetti, Memushaj; Clemenza, Rauti; Ferrari. Allenatore: Zauri.